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Госдума одобрила законопроект о новом виде постановлений КС РФ

Контекст
Теги: Законотворчество, Конституционный суд (КС) РФ, Государственная Дума, Москва, Россия
13:30 16/12/2016

МОСКВА, 16 дек — РАПСИ. Госдума одобрила во втором и третьем чтениях президентский законопроект о введении нового вида постановления, принимаемого Конституционным судом (КС) РФ.

Законопроектом планируется внести изменения в Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде РФ». Предлагается ввести новый вид постановления, принимаемого КС РФ по итогам рассмотрения дела о проверке конституционности нормативного акта органа государственной власти или договора между органами государственной власти, — постановление о признании нормативного акта или договора, или отдельных их положений соответствующими Конституции РФ в истолковании, данном КС РФ.

В случае принятия такого постановления при применении соответствующего нормативного акта или договора исключается любое иное их истолкование, а на последствия принятия такого постановления распространяются положения закона «О Конституционном Суде РФ» и иных федеральных законов, установленные для случаев признания нормативного акта или договора, или отдельных их положений не соответствующими Конституции РФ.

Корреспондирующее регулирование предлагается установить в отношении итоговых решений по жалобам на нарушение законом конституционных прав и свобод граждан.

Законопроект предусматривает также прямое закрепление принципа недопустимости применения нормативного акта или отдельных его положений в истолковании, расходящемся с истолкованием, данным КС РФ в постановлении.

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Госдума одобрила законопроект о новом виде постановлений КС РФ

13:30 16/12/2016 Госдума одобрила во втором и третьем чтениях президентский законопроект о введении нового вида постановления, принимаемого Конституционным судом (КС) РФ.
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