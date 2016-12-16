Законопроект о "платном въезде" в города одобрен ГД в I чтении

16:12 16/12/2016

МОСКВА, 16 дек — РАПСИ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому региональные власти смогут устанавливать платный въезд в определенные части городов, говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Инициатором документа о принятии законопроекта "Об организации дорожного движения в РФ" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты России выступает Правительство РФ.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, принятие законопроекта позволит определить "организацию дорожного движения" как отдельный вид деятельности, установить основные принципы организации дорожного движения в РФ, направленные на повышение эффективности данного вида деятельности. Также принятие законопроекта позволит разграничить полномочия органов государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ и и органов местного самоуправления в области организации дорожного движения.

Проект закона устанавливает общие требования к парковкам общего пользования и к платным парковкам. Помимо этого, согласно положениям статьи 11 этого законопроекта, высшие исполнительные органы власти субъектов РФ, органы местного самоуправления вправе вводить временное ограничение или прекращение движения транспортных средств в целях обеспечения эффективности организации дорожного движения на дорогах в отношении всех транспортных средств либо их определенных видов (типов), категорий, принадлежности, экологического класса, наполненности пассажирами, а также в отношении определенных дней и времени суток.

"Временное ограничение движения транспортных средств может устанавливаться посредством взимания платы за движение по дорогам, дифференцируемой в том числе в отношении определенных видов (типов), категорий транспортных средств, их принадлежности, экологического класса, наполненности пассажирами, а также в отношении определенных дней и времени суток", — отмечается в документе.

В ходе рассмотрения проекта закона отмечалось, что он ко второму чтению будет существенно доработан. Так, выступая от комитета Госдумы по транспорту и строительству, депутат Евгений Москвичев указал, что требуют доработки положения законопроекта, касающиеся введения временных ограничений и прекращения движения транспортных средств на дорогах, а также взимания платы за движение по дорогам и пользование платными парковками. Кроме того, комитет рекомендует отразить в законопроекте вопросы организации парковок общего пользования не только на территориях муниципальных образований и дорогах регионального значения, но и на федеральных дорогах.