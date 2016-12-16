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ГД одобрила проект, ускоряющий снятие запрета на выезд должников за границу

Контекст
Теги: Миграционное право, Законотворчество, ФССП (Федеральная служба судебных приставов) РФ, Государственная Дума, Москва, Россия
17:56 16/12/2016

МОСКВА, 16 дек - РАПСИ. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, позволяющий ускорить процедуру принятия решения о снятии временного запрета на выезд должников за пределы РФ.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, проект Федерального закона о внесении изменений в ФЗ "Об исполнительном производстве" подготовлен в целях оптимизации деятельности по снятию ограничения права на выезд за пределы РФ. Законопроект предусматривает закрепление организационно-правового механизма, позволяющего ускорить процедуру принятия решения о снятии временного ограничения на выезд должника из РФ.

Согласно действующему законодательству, решение о снятии временного ограничения на выезд должника из РФ принимает судебный пристав-исполнитель структурного подразделения территориального органа ФССП России, в производстве которого находится соответствующее исполнительное производство. Решение может быть принято после устранения обстоятельств, послуживших основанием для установления ограничения на выезд. На получение и проверку информации о погашении задолженности требуется время, в течение которого действие запрета на выезд за границу сохраняется, хотя основания к его применению отпали.

Для оперативного решения вопроса об устранении такого рода препятствий предлагается привлекать к выполнению функций, связанных с отменой постановления об установлении ограничения на выезд должника за  границу, судебного пристава-исполнителя структурного подразделения Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

В связи с этим в целях восстановления временно ограниченного конституционного права должника свободно выезжать за пределы РФ после исполнения обязательств по исполнительному документу законопроектом предусматривается, что судебный пристав-исполнитель структурного подразделения ФССП наравне с судебным приставом-исполнителем, вынесшим постановление о временном ограничении на выезд должника из РФ, может снимать данное ограничение при наличии в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах информации об уплате задолженности по исполнительному документу.

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ГД одобрила проект, ускоряющий снятие запрета на выезд должников за границу

17:56 16/12/2016 Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, позволяющий ускорить процедуру принятия решения о снятии временного запрета на выезд должников за пределы РФ.
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