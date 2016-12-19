Рейтинг@Mail.ru
 
19/12/2016 16:23
Премия Рунета-2013

Законодательство

Новости

Версия для печати

Правительство РФ предлагает разрешить рекламу букмекерских контор в СМИ

Контекст
Теги: Спорт, Министерство Спорта РФ, Правительство РФ, Государственная Дума, Россия
14:09 19/12/2016

МОСКВА, 19 дек - РАПСИ. Правительство РФ предлагает внести поправки в законопроект, в частности, допустить возможность рекламы организаторов азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах в интернете, в СМИ, в физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях, а также на форме спортсменов или спортивных команд, говорится в сообщении кабинета министров.

Кроме того, согласно документу, предлагается установить обязанность организаторов азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах направлять целевые отчисления на мероприятия в поддержку развития физической культуры и спорта высших достижений.

Помимо этого, предлагается предоставить возможность организатору азартных игр принимать ставки на любые другие спортивные соревнования по другим видам спорта на условиях, определяемых организатором азартных игр в букмекерских конторах совместно с организатором физкультурного и спортивного мероприятия.

Проект федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ был внесён в Госдуму распоряжением Правительства РФ от 28 июня 2016 года и принят в первом чтении нижней палатой парламента 2 ноября 2016 года.

Кроме того, согласно документу,предлагается ввести обязанность саморегулируемых организаций представлять в Минспорт данные о заключаемых букмекерами соглашениях, о принятых ставках на физкультурные и (или) спортивные мероприятия, выплаченных по ним выигрышей и об уплате членами саморегулируемых организаций целевых отчислений. Предусматривается исключение организатора азартных игр в букмекерской конторе из саморегулируемой организации при несоблюдении требований о заключении соглашений с общероссийскими спортивными федерациями, профессиональной спортивной лигой или организатором физкультурного и (или) спортивного мероприятия и (или) неперечислении целевых отчислений.

Уточняется предмет правового регулирования законопроекта в части распространения действия положений о целевых отчислениях только на организаторов азартных игр в букмекерских конторах и исключаются из текста положения, касающиеся уплаты целевых отчислений организаторов азартных игр в тотализаторах, также отмечается в сообщении правительства.

 


добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Правительство РФ предлагает разрешить рекламу букмекерских контор в СМИ

14:09 19/12/2016 Правительство РФ предлагает внести поправки в законопроект, в частности, допустить возможность рекламы организаторов азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах в интернете, в СМИ, в физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях, а также на форме спортсменов или спортивных команд, говорится в сообщении кабинета министров.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Суд включил в реестр ТПК "Яшма" долг перед Сбербанком в 8,6 млрд руб

15:42 19/12/2016 Арбитражный суд Москвы включил в реестр требований кредиторов ОАО "Торгово-производственная компания "Яшма" (входит в одноименную группу) задолженность компании перед Сбербанком России в размере более 8,6 миллиарда рублей, говорится в материалах суда.

Правительство РФ предлагает разрешить рекламу букмекерских контор в СМИ

14:09 19/12/2016 Правительство РФ предлагает внести поправки в законопроект, в частности, допустить возможность рекламы организаторов азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах в интернете, в СМИ, в физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях, а также на форме спортсменов или спортивных команд, говорится в сообщении кабинета министров.

Такси идентифицируют

13:54 19/12/2016 Чиновники Роспотребнадзора могут серьезно усложнить деятельность интернет-сервисов и диспетчерских по заказу такси. Под угрозой административных санкций их обязывают сообщать каждому клиенту сведения о конкретном перевозчике и водителе, который будет исполнять заказ.

Мультимедиа

Инфографика: Как рассчитать налог на имущество для своей квартиры
Инфографика: Крупные амнистии в России за последние 20 лет
Инфографика: Как записать ребенка в первый класс: пошаговая инструкция
Все мультимедиа
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера