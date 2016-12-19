Правительство РФ предлагает разрешить рекламу букмекерских контор в СМИ

Коллаж РИА Новости.

14:09 19/12/2016

МОСКВА, 19 дек - РАПСИ. Правительство РФ предлагает внести поправки в законопроект, в частности, допустить возможность рекламы организаторов азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах в интернете, в СМИ, в физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях, а также на форме спортсменов или спортивных команд, говорится в сообщении кабинета министров.

Кроме того, согласно документу, предлагается установить обязанность организаторов азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах направлять целевые отчисления на мероприятия в поддержку развития физической культуры и спорта высших достижений.

Помимо этого, предлагается предоставить возможность организатору азартных игр принимать ставки на любые другие спортивные соревнования по другим видам спорта на условиях, определяемых организатором азартных игр в букмекерских конторах совместно с организатором физкультурного и спортивного мероприятия.

Проект федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ был внесён в Госдуму распоряжением Правительства РФ от 28 июня 2016 года и принят в первом чтении нижней палатой парламента 2 ноября 2016 года.

Кроме того, согласно документу,предлагается ввести обязанность саморегулируемых организаций представлять в Минспорт данные о заключаемых букмекерами соглашениях, о принятых ставках на физкультурные и (или) спортивные мероприятия, выплаченных по ним выигрышей и об уплате членами саморегулируемых организаций целевых отчислений. Предусматривается исключение организатора азартных игр в букмекерской конторе из саморегулируемой организации при несоблюдении требований о заключении соглашений с общероссийскими спортивными федерациями, профессиональной спортивной лигой или организатором физкультурного и (или) спортивного мероприятия и (или) неперечислении целевых отчислений.

Уточняется предмет правового регулирования законопроекта в части распространения действия положений о целевых отчислениях только на организаторов азартных игр в букмекерских конторах и исключаются из текста положения, касающиеся уплаты целевых отчислений организаторов азартных игр в тотализаторах, также отмечается в сообщении правительства.



