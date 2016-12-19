Правкомиссия одобрила законопроект о введении классификации гостиниц

17:08 19/12/2016

МОСКВА, 19 дек — РАПСИ. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект закона, согласно которому предусматривается поэтапное введение обязательной классификации объектов туристской индустрии на территории России, говорится в сообщении кабинета министров.

Предлагается ввести запрет на предоставление гостиничных услуг без свидетельства о присвоении гостинице соответствующей категории, а также на использование гостиницами категории, которая не соответствует указанной в свидетельстве. Предусматривается, что нарушение этого запрета влечёт за собой административную ответственность в соответствии с законодательством.

Предлагаемые законодательные изменения позволят обеспечить достоверное информирование потребителей в отношении категории и сервиса гостиниц и других средств размещения, будут стимулировать конкуренцию в системе средств размещения, повышение качества гостиничных услуг, развитие внутреннего туризма, отмечается в сообщении.

Проект федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ подготовлен Минкультуры.

Документом предлагается в Федеральном законе от 24 ноября 1996 года «Об основах туристской деятельности в РФ» ввести понятия «гостиничные услуги», «гостиница и иное средство размещения», «классификация объектов туристской индустрии». Предусматривается поэтапное введение обязательной классификации объектов туристской индустрии на территории России (с 1 января 2018 года — в отношении гостиниц и других средств размещения с номерным фондом более 50 номеров, с 1 января 2019 года — в отношении гостиниц и других средств размещения с номерным фондом более 15 номеров, с 1 января 2020 года — в отношении всех гостиниц и других средств размещения).

Законопроектом предусмотрены новые положения об аккредитации организаций, которые занимаются классификацией объектов туристской индустрии:

- срок действия аттестата аккредитации (3 года);

- аккредитованная организация осуществляет классификацию объектов туристской индустрии на всей территории России (при условии уведомления органа государственной власти субъекта Федерации, на территории которого планируется проводить такую классификацию);

- перечень аккредитованных организаций, занимающихся классификацией объектов туристской индустрии, будет вести уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, оказывающие гостиничные услуги, будут обязаны подтверждать соответствие используемого средства размещения классификационным требованиям, которые утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

В целях приведения к единообразию термина «гостиничные услуги» законопроектом предлагается внести изменения в статьи 14.7 и 14.39 КоАП и статью 36 Федерального закона «О подготовке и проведении в РФ чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года».

Законопроект будет рассмотрен на заседании Правительства РФ.