Путин подписал закон об увеличении количества помощников сенаторов и депутатов
МОСКВА, 20 дек - РАПСИ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении количества помощников членов Совета Федерации и депутатов Госдумы с нынешних пяти до семи. Документ опубликован на официальном портале правовой информации 20 декабря.
Госдума приняла законопроект во всех трех чтениях 2 декабря, Совет Федерации одобрил его 14 декабря. Закон вступит в силу 1 января 2017 года
Соответствующие изменения вносятся в статьи 37 и 40 ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ».
Согласно документу «предлагается увеличить количество помощников члена Совета Федерации и депутата Госдумы, работающих по срочному служебному контракту или срочному трудовому договору с пяти до семи, а также финансирование их ежемесячного содержания — со 165 064 рублей до 231 084 рублей».