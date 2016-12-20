Рейтинг@Mail.ru
 
20/12/2016 20:32
Премия Рунета-2013

Законодательство

Новости

Версия для печати

Путин подписал закон об увеличении количества помощников сенаторов и депутатов

Контекст
Теги: Законотворчество, Совет Федерации ФС РФ, Владимир Путин, Россия
12:30 20/12/2016

МОСКВА, 20 дек - РАПСИ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении количества помощников членов Совета Федерации и депутатов Госдумы с нынешних пяти до семи. Документ опубликован на официальном портале правовой информации 20 декабря.

Госдума приняла законопроект во всех трех чтениях 2 декабря, Совет Федерации одобрил его 14 декабря. Закон вступит в силу 1 января 2017 года

Соответствующие изменения вносятся в статьи 37 и 40 ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ».

Согласно документу «предлагается увеличить количество помощников члена Совета Федерации и депутата Госдумы, работающих по срочному служебному контракту или срочному трудовому договору с пяти до семи, а также финансирование их ежемесячного содержания — со 165 064 рублей до 231 084 рублей».


добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Путин подписал закон об увеличении количества помощников сенаторов и депутатов

12:30 20/12/2016 Президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении количества помощников членов Совета Федерации и депутатов Госдумы с нынешних пяти до семи. Документ опубликован на официальном портале правовой информации 20 декабря.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Арбитраж подтвердил штраф ФАС в размере 500 тыс руб в отношении Google

18:09 20/12/2016 Арбитражный суд Москвы отклонил заявление американской компании Google Inc., подтвердив законность постановления ФАС России о привлечении ее к административной ответственности в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей, говорится в сообщении ведомства.

Фигурантам дела о гибели детей на Сямозере предъявлено окончательное обвинение

16:49 20/12/2016 Директору оздоровительного лагеря ООО "Парк-Отель "Сямозеро" в Республике Карелия Елене Решетовой, координатору лагеря Вадиму Виноградову и инструктору лагеря Валерию Круподерщикову предъявлено обвинение в окончательной редакции по уголовному делу о гибели детей, сообщили во вторник РАПСИ в Следственном комитете (СК) РФ.

ВС обобщит практику по делам о ликвидации партий, организаций и объединений

13:39 20/12/2016 Пленум Верховного суда (ВС) РФ отправил на доработку в редакционную комиссию проект Постановления «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел, связанных с приостановлением деятельности или ликвидацией политической партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения, религиозной и иной некоммерческой организации, а также запретом деятельности общественного или религиозного объединения, не являющихся юридическими лицами», передает во вторник корреспондент РАПСИ из зала суда.

Мультимедиа

Инфографика: Как рассчитать налог на имущество для своей квартиры
Инфографика: Крупные амнистии в России за последние 20 лет
Инфографика: Как записать ребенка в первый класс: пошаговая инструкция
Все мультимедиа
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера