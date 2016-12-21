ГД одобрила проект о принятии в РФ исполнительных листов иностранных государств

11:51 21/12/2016

МОСКВА, 21 дек — РАПСИ. Госдума приняла третьем (окончательном) чтении правительственный законопроект, согласно которому исполнительные документы, выданные компетентными органами иностранных государств, будут приниматься к исполнению на территории РФ в соответствии с международными договорами РФ, говорится в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Документом предлагается включить в перечень видов исполнительных документов, предусмотренный статьей 12 Закона об исполнительном производстве, такие исполнительные документы. Также законопроект содержит положения, согласно которым требования, предъявляемые к исполнительным документам, предусмотренным частью 1 статьи 13 Закона об исполнительном производстве, не будут распространяться на исполнительные документы, выданные компетентными органами иностранных государств и подлежащие исполнению на территории РФ в соответствии с международными договорами.

Согласно сообщению Правительства, проект федерального закона разработан в целях реализации соглашения между РФ и Республикой Беларусь о порядке взаимного исполнения судебных постановлений по делам о взыскании алиментов от 3 марта 2015 года.

Согласно нему, судебные постановления по делам о взыскании алиментов, вынесенные на территории одной стороны, не нуждаются в специальной процедуре признания и исполняются на территории другой стороны в том же порядке, что и судебные постановления, вынесенные на территории другой стороны, на основании исполнительных документов компетентных судов стороны, на территории которой были вынесены судебные постановления.

В настоящее время, согласно положениям закона "Об исполнительном производстве" в случае несоответствия исполнительного документа требованиям, предъявляемым к исполнительным документам, установленным статьей 13 закона, судебный пристав-исполнитель выносит постановление об отказе в возбуждении исполнительного производства.

В связи с этим при поступлении исполнительного документа, выданного судом республики Беларусь судебный пристав-исполнитель будет вынужден отказывать в возбуждении исполнительного производства о взыскании алиментов в случае отсутствия в исполнительном документе сведений, предусмотренных статьей 13 закона об исполнительном производстве. При этом представляется, что исполнительный документ, выданный судом республики Беларусь, прежде всего, должен содержать в себе сведения, предусмотренные внутренним законодательством.

Принятие федерального закона будет способствовать реализации положений соглашения, защите прав детей на получение содержания от родителей, а также позволит в будущем принимать к исполнению исполнительные документы, выданные судебными, иными органами или должностными лицами иностранных государств, в случае заключения РФ соответствующих международных договоров с иностранными государствами, предусматривающих взаимное исполнение судебных актов, актов иных органов и должностных лиц.



