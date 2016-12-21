Госдума одобрила законопроект об отсрочке наказания для наркоманов

РАПСИ

13:12 21/12/2016

МОСКВА, 21 дек — РАПСИ. Госдума одобрила в третьем (окончательном) чтении правительственный законопроект, согласно которому лицам, признанным больным наркоманией и приговоренным к лишению свободы по ряду статей Уголовного кодекса (УК) РФ может предоставляться отсрочка от отбывания наказания.

Проектом федерального закона предлагается распространить действие части 1 статьи 82.1 (Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией) УК РФ на лиц, признанных больными наркоманией, которым впервые назначено наказание в виде лишения свободы за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств), частью 1 статьи 231 (Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры) и статьей 233 (Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств) УК РФ.

Корреспондирующие изменения также вносятся в пункт 4 части 1 статьи 398 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Закон вступает в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования.