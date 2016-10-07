Несогласие на согласие. "Законотворчество. Исторические хроники РАПСИ"

10:00 06/10/2016

Алла Амелина, депутат Госдумы РФ первого созыва, журналист, сопредседатель историографического сообщества «Политика на сломе эпох»:

Фото из личного архива А. Амелиной Алла Амелина

Прежде чем перейти к истории рассмотрения заявления "Об укреплении гражданского мира и политической стабильности в стране", необходимо сказать несколько слов о ситуации, в которой этот документ появился.

Итак, в марте 1998 года отправлено в отставку правительство Виктора Черномырдина. В августе того же года, после памятного дефолта, в отставку уходит и следующий кабинет министров во главе с Сергеем Кириенко. В сентябре 1998 года, после двукратного отклонения Госдумой РФ кандидатуры Черномырдина, буквально за шаг до предусмотренного Конституцией роспуска парламента, палата идет на компромисс и утверждает на пост главы правительства Евгения Примакова. Однако ситуация остается напряженной. Это связано и со сложной международной обстановкой (война в Югославии), и с тяжелой ситуацией в экономике, еще не оправившейся от дефолта, и с приближающимися выборами: в 1999 году — парламентскими, в 2000 году — президентскими. Кроме того, Госдума запускает процедуру импичмента Президенту РФ.

В этой ситуации в январе 1999-го и появляется проект совместного заявления Президента, Правительства, Совета Федерации и Государственной Думы, инициатором которого выступил Евгений Примаков. Формальным поводом для этого шага послужило поручение Бориса Ельцина премьер-министру и руководителю Администрации — секретарю Совета безопасности разработать меры, способствующие достижению согласия в обществе, проведению выборов в полном соответствии с законодательством и в установленные сроки, созданию действенного заслона политическому экстремизму.

В письме премьер-министра председателю Госдумы РФ Геннадию Селезневу, в частности, говорится, что «рост политической напряженности в обществе накануне новых парламентских и президентских выборов, тяжелое состояние экономики требуют безотлагательного принятия нашего (глав федеральных органов государственной власти) общего решения».

Суть заявления сводилась к следующему: Президент РФ не использует своего права на роспуск Госдумы и не отправляет в отставку действующее Правительство; Правительство РФ не ставит вопрос о доверии перед Госдумой; Госдума не выражает недоверия правительству и приостанавливает процедуру импичмента; Федеральное Собрание РФ принимает, а Президент подписывает и обнародует закон "О моратории на изменение границ и правового статуса субъектов Российской Федерации"; все стороны, упомянутые в заявлении, воздерживаются от попыток инициировать процесс внесения изменений в действующую Конституцию России.

Предполагалось, что договоренности, указанные в Заявлении, будут действовать до вступления в должность вновь избранного Президента страны.

Первые отклики на данную инициативу были весьма скептическими.

Кремль ограничился предельно сдержанным заявлением, гласящим, что Президент, в принципе, поддерживает усилия премьера, однако против каких-либо ограничений конституционных прав органов власти, так как полномочия и необходимы для того, чтобы служить поддержанию мира и согласия в обществе.

В Госдуме негативные оценки преобладали в высказываниях руководителей левых депутатских групп и фракций: КПРФ, АПР "Народовластие", а также "Яблока" Григорий Явлинский, в частности, назвал это "политическим недоразумением и странной политической выходкой" (несмотря на то, что кандидатуру Примакова на пост премьера выдвинуло именно "Яблоко"). НДР, ЛДПР и "Российские регионы" инициативу главы кабмина поддержали.

В феврале, в соответствии с договоренностью президента и премьера, состоялось заседание Совета безопасности, на котором был принят согласованный вариант заявления. Он-то и был направлен в Госдуму.

Геннадий Селезнев в интервью СМИ дал положительную оценку документу, особо отметив, что он "не требует приостановления процедуры импичмента президента Бориса Ельцина" - что, согласитесь, довольно странно для достижения согласия и стабильности.

Как бы то ни было, но работа над проектом заявления шла активно. По соглашению сторон была сформирована трехсторонняя встреча рабочей группы с участием представителей администрации Президента, правительства и палат Федерального Собрания. Совет Госдумы делегировал в ее состав по одному представителю от каждого депутатского объединения, за исключением "Яблока" - Елена Мизулина вошла в состав группы на правах наблюдателя.

К началу апреля документ был готов к рассмотрению Госдумой РФ. На пленарном заседании представителями фракции КПРФ дважды предпринимались попытки исключить этот вопрос из повестки дня, однако это предложение не прошло.

Представлял заявление "Об укреплении гражданского мира и политической стабильности в стране" Олег Морозов ("Российские регионы"). По его словам, проект, внесенный Советом безопасности, претерпел несколько очень серьезных и принципиальных изменений по сравнению с первоначальным вариантом, предложенным Примаковым.

Так, название документа дано в редакции, предложенной КПРФ. По настоянию думской части рабочей группы документ приобрел довольно развернутую преамбулу, в которой делается попытка дать оценку положению дел в стране, признается наличие ошибок, которые привели к очень серьезным социально-экономическим последствиям и к ухудшению жизни россиян. Но это во многом вещи формальные. Но существенные изменения произошли и по сути. Впервые исполнительная ветвь власти и президентская сторона согласились на то, чтобы была создана совместная рабочая группа, которая рассмотрит возможные поправки в действующую Конституцию. Далее, опять же по настоянию депутатов, оговаривается, что Президент не отправляет в отставку Правительство без предварительных консультаций с палатами Федерального Собрания. Еще одна новация (по предложению НДР) — по итогам выборов должны обсуждаться правила формирования Правительства и взаимоответственность парламента и Правительства. Фактически это шаг в сторону той идеи, что Правительство должно опираться на определенное большинство, которое по итогам выборов формируется в Государственной Думе. В строгие законодательные рамки поставлен вопрос, что понимать под политическим экстремизмом, причем сделана оговорка, что борьба с экстремизмом не отменяет права граждан на выражение своего протеста в законных формах. Предполагалось также, что участники заявления обратятся ко всем политическим партиям с просьбой не предпринимать каких-либо неконституционных действий.

Олег Морозов особо подчеркнул, что предлагаемый документ - "это не политическое соглашение, а совместное выражение своего понимания того, что сегодня происходит в стране. ...Поэтому пытаться его интерпретировать как некое глобальное политическое согласие между ветвями власти было бы абсолютно неверно".

Вопросы докладчику задавали преимущественно представители левых фракций, поэтому они носили специфический характер. Почему в заявлении не осуждены экономические реформы 90-х? Не станет ли из-за таких документов сама идея согласия непопулярной в обществе? Гарантируете ли вы, что Президент "не выкинет еще какое-нибудь коленце"?

После непродолжительного обсуждения в таком ключе при голосовании документ набрал всего 137 голосов. При этом, что интересно, против было всего 19 человек. А 256 не голосовали вообще.

После этого слово взял депутат Владимир Лопатин ("Российские регионы") и попытался воззвать к здравому смыслу: "Нам предлагается принять постановление о политическом мире и гражданском согласии - мы выступаем против. Да что же это такое происходит? Я обращаюсь к правой части зала. Уважаемые представители КПРФ, "Народовластия", аграрии, пожалуйста, не только заявите на словах, но и поддержите этот нормативный акт! Я просил бы сейчас вернуться к голосованию по данному вопросу и надеюсь, что здравый смысл в наших партийных фракциях все-таки победит. Потому что народ устал от этих дрязг, от этой борьбы за власть и ее передел. Нужны мир и согласие во власти, чтобы Россия была сильной".

Это предложение было поставлено на голосование, но набрало почти столько же голосов, сколько и само заявление — 132.

Олег Морозов прореагировал спокойно, заявив, что такие результаты голосования "были очевидны, они были известны". И в заключение спрогнозировал: "Единственное, что я для протокола и для всех присутствующих хочу сказать: уважаемые коллеги из левых фракций, сегодня вы очень активно придвинули дело к скорой отставке Евгения Максимовича Примакова. С чем я вас и поздравляю".

Так и случилось. В мае 1999 года правительство Примакова было отправлено в отставку.