Назначение Кириенко: новый этап открытости и борьбы с коррупцией

atomvestnik.ru

19:57 11/10/2016

На прошлой неделе стало известно, что Вячеслава Володина на посту первого заместителя главы администрации президента РФ заменит Сергей Кириенко. Пока эксперты гадают, как это может повлиять на перемены во внутренней политике страны, РАПСИ обращает внимание на правовой контекст данного решения.

На новом посту Сергей Кириенко будет курировать, в числе прочего, национальную политику, например, взаимодействие президента с органами региональной власти, Советом Федерации и Госдумой, политическими партиями, различными союзами и объединениями и т.д.

Такая специализация выглядит более чем обоснованно, если вспомнить, что до своей работы гендиректором Росатома Кириенко в 2000-2005 годы был полномочным представителем президента РФ в Приволжском федеральном округе, где среди прочего занимался этноконфессиональными вопросами.

Назначение Кириенко представляет особый интерес с точки зрения развития правовых методов в национальной политике. На протяжении всей своей карьеры отличительной особенностью работы Кириенко, по оценкам экспертов, всегда была ставка исключительно на правовой арсенал.

В доказательство этого тезиса можно вспомнить характерный итогово-сравнительный отчет «Коммерсанта», посвященный годовщине учреждения института президентских полпредов в федеральных округах. В нем разбирались три варианта стратегии управления в реформируемой вертикали власти страны. «Так, представитель на Дальнем Востоке Константин Пуликовский, как боевой генерал, взялся наводить порядок в Приморье фактически силовыми методами. (…) Полпред в Центральном округе Георгий Полтавченко, напротив, больше склонялся к неофициальной работе с подотчетными ему губернаторами (…) А вот приволжский полпред Сергей Кириенко больше упирал на букву закона».

Важно заметить, что за свою деятельность на этом посту в 2004 году Кириенко был награжден премией «Фемида» в номинации «Законотворчество». Награда была вручена с формулировкой: «за вклад в создание единого правового пространства страны». Также Кириенко получил другую правовую награду – медаль Анатолия Кони. Это высшая ведомственная медаль Минюста РФ «За вклад в развитие юстиции».

Таким образом, есть все основания полагать, что одним из важнейших мотивов выбора Кириенко на ответственную должность в администрации президента была потребность в развитии правового поля страны, ставка на букву закона во внутренней политике.

Главным итогом его предыдущей работы на административно-политической должности стала, в официальной формулировке, ликвидация угрозы распада страны, создание единого правового поля. В частности, Кириенко приводил законы и конституции Татарстана и Башкортостана в соответствие с федеральным законодательством.

«Теперь мы все больше говорим не о суверенитете, а о темпах экономического роста, удвоении ВВП, ставим задачи, которые предстоит решать вместе», - говорил во время своей работы полпредом Кириенко.

У Кириенко есть не только законотворческий опыт приведения региональных законов и даже нормативных актов местного самоуправления к единому федеральному формату. Кроме этого, он занимался «координацией деятельности органов государственной власти на региональном уровне». Прежде всего это касалось силовых структур и борьбы с преступностью. В связи с заметно выросшей в последние годы политической ролью силового блока этот правовой опыт Кириенко также может иметь принципиальное для перспектив страны значение.

Крайне важно вспомнить, что предыдущей задачей, поставленной перед Кириенко (на посту полпреда) непосредственно президентом была работа над «разграничением полномочий между всеми уровнями власти страны» - федеральной, региональной и муниципальной. А также, ему было поручено совершенствовать судебную систему и «оказывать помощь оргструктурам гражданского общества».

За решение этих заданий он и получил вышеназванные награды.

Особо ярким и значимым для нашей страны достижением Кириенко на правовом поле в последние годы стала его эффективная работа в направлении борьбы с коррупцией и правовой открытости деятельности госкорпораций.

Вскоре после того как Сергей Кириенко возглавил Росатом, в этой госкорпорации «развернули беспощадную борьбу с хищениями и коррупцией» (формулировка Виктора Братанова, начальника управления защиты активов Росатома). Только в одном 2010 году руководство Росатома после внутреннего аудита самостоятельно сняло более трех десятков высших руководителей и более 200 ответственных за закупки лиц по подозрению в коррупции.

Уже шесть лет назад в Росатоме начали работу по созданию внутренних регламентов и процедур по противодействию коррупции. Удалось устранить возможность откатов в закупочной сфере, где новые общеотраслевые стандарты закупок теперь позволяют экономить огромные средства – до 10-15% от суммы конкурентных закупок.

А в 2011 году Роастом стал первой госкорпорацией в России, согласившейся на мониторинг ее системы закупок антикоррупционными экспертами. По словам ведущего борца с коррупцией в России Елены Панфиловой, Росатом стал тестовым полигоном тех методик, которые нужно применять ко всем госкорпорациям.

Результатом всех этих нововведений в компании, возглавляемой Кириенко, стало присуждение в конце 2013 года Росатому наивысшего балла в рейтинге корпоративной открытости. Для этого эксперты оценили такие факторы открытости, как особенности управления, полнота раскрытия корпоративной информации, раскрытие информации о госзакупках.

Надо заметить, что во время всех этих важнейших реформ в Росатоме в сторону максимальной открытости и прозрачности работы госкорпорации ее глава Кириенко прекрасно осознавал и признавал риски. Предавая огласке выявленные нарушения, он понимал, что может столкнуться с мнением населения: если столько правонарушений, значит, дела в отрасли обстоят плохо. «Но мы для себя твердо решили, что, если не будем выносить сор из избы, мы ничего не добьемся в борьбе с коррупционными проявлениями», - настаивал Кириенко.

Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов отмечал, что именно Росатом одним из первых выступил с инициативой по усилению борьбы с коррупцией. Под управлением Кириенко госкорпорация стала флагманом в исполнении антикоррупционных поручений президента РФ. «Он первый выступил и первый выполняет. Им нужна чистая компания, с чистой историей», - признавал Кабанов.

В этой связи, после назначения Кириенко на новый ответственный пост, есть все основания надеяться на полноценную реализацию майских указов Владимира Путина об открытости правосудия. С учетом принципов Кириенко, проявленных на предыдущих ответственных должностях, можно ожидать в ближайшее время усиления работы именно в этом направлении, что не может не радовать редакцию РАПСИ.