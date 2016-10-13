Закон противоречий. "Исторические хроники РАПСИ"

10:00 13/10/2016

Алла Амелина, депутат Госдумы РФ первого созыва, журналист, сопредседатель историографического сообщества «Политика на сломе эпох»:

Фото из личного архива А. Амелиной Алла Амелина

В июле 1997 года в стенах Госдумы РФ появился закон «О Российской оборонной спортивно-технической организации». Законопроект безусловно необходимый, так как Российская спортивно-техническая организация (РОСТО) должна была стать правопреемницей известного советского бренда - ДОСААФ. Тем нужнее был этот закон, что на немалое материально-техническое наследие этой советской организации уже выстроилась очередь из малопонятных, а подчас и просто национал-террористических организаций. Поэтому государство вполне резонно решило «разрулить» эту ситуацию, и взять главенствующую роль в этой организации, чтобы в том числе контролировать финансы, которые до этого не шибко были подконтрольны.

Предложенный закон был плодом редкой в стенах Госдумы второго созыва межфракционной работы. Главенствующую роль, как и во всей нижней палате парламента, тогда, конечно же, играли коммунисты, но в числе авторов отметились также три члена фракции «Наш дом – Россия», один от ЛДПР, один от аграриев и один – от «Яблока».

Обсуждение этого документа в первом чтении прошло в феврале 1998 года и было вполне будничным, если не сказать скучным: один из авторов представил проект закона, депутаты задали несколько вопросов, другие соавторы указали на необходимость принятия, зал проголосовал «за» большинством голосов. Представляющий законопроект депутат в своем выступлении бравировал согласием президента Ельцина с концепцией этого документа. Об этом лукавстве мы поговорим в завершении этой эпопеи.

Но уже ко второму чтению, которое было в июне 1998 года, до некоторых парламентариев, а также экспертов, начало доходить, что что-то в этом законе неладно. В частности, эксперт Центра законопроектной и парламентской работы Михаил Белецкий писал в своем заключении, что он противоречит всему, чему можно: Конституции, регламенту Госдумы, Воздушному кодексу, Гражданскому кодексу, законам «Об оружии», «Об образовании», «О воинской обязанности» и прочим. «По существу, преследуется цель законодательного закрепления деятельности самостоятельной (вне Вооруженных Сил РФ) массовой военизированной структуры, организации которой могут создаваться федеральной и региональной исполнительной властями, а также в организациях и учреждениях вне форм организации и собственности», - писал эксперт. Думаю, читатель согласится, что в рамках нашей страны это довольно опасная инициатива. Особенно вспоминая опыт октября 1993 года, когда «защитниками» Белого дома стали националисты, отставные военные, уголовники и просто наемники. И у каждой из этих групп была своя «военно-патриотическая образовательная» организация.

Примерно также высказались и в Администрации Президента России, считая этот документ не проработанным и противоречивым. Таким образом, под давлением с разных сторон, инициаторы этого закона сдались и назначили юридико-техническую и лингвистическую доработку этого документа. Тут читатель опять может понять «уровень» депутатских инициатив коммунистов, которым требовалась почти полугодовая доработка. Как бы то ни было, но представляющий документ парламентарий опять соврал про поддержку законопроекта Ельциным, и зал одобрил его во втором чтении.

На третьем чтении, как мы знаем, с законопроектами не происходит ничего интересного: их принимают в целом, чтобы отослать в верхнюю палату парламента – Совет Федерации. Так случилось и здесь. Совет Федерации, в свою очередь, отреагировал молниеносно – «за» 112 из 112 проголосовавших. При этом, сенатор, представлявший законопроект, был предельно лаконичен — цитата из стенограммы: «Рябов А.И., председатель Комитета Совета Федерации по вопросам безопасности и обороны: Проект постановления у всех есть. Наш комитет единогласно рекомендовал одобрить закон и просит палату поддержать наше решение».

Может, в постановлении содержится обоснование, почему этот документ надо принять, спросит читатель? А вот и нет! Постановление содержало всего два пункта: «1. Одобрить Федеральный закон «О Российской оборонной спортивно-технической организации». 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия». Тут лучше промолчать – читатель все сам поймет. После этого «рассмотрения» законопроект отправился главе государства на подпись. И вот тут начинается интрига.

После столь «скрупулезной» работы парламентариев обеих палат Борис Ельцин, конечно же, отклоняет этот закон и отправляет его обратно разработчикам. Тут стоит напомнить читателям о бравировании «поддержкой президентом» этого документа на протяжении всей его судьбы в стенах парламента, что, по факту, оказалось ложью.

Почему же президент вернул документ? Давайте посмотрим в протокол заседания парламентской комиссии. А там - документ противоречит: Гражданскому кодексу, закону «Об общественных объединениях», Конституции, закону «О воинской обязанности и военной службе»… Депутаты в ходе заседания комиссии, которая состоялась в ноябре 1998 года, согласились с правками президента. Но… Не со всеми. Работа и «утряска» противоречий продолжалась шесть лет.

В таком виде, снова противоречащем законодательству, он был внесен повторно на рассмотрение в марте 2004 года. Как думает читатель, зачем? Ответ прост: чтобы снять его с рассмотрения окончательно, что и случилось в апреле 2004 года. В результате, РОСТО продолжило свое существование посредством указа Ельцина от 1994 года. Но в 2009 году появилось новое постановление Правительства РФ, в котором РОСТО вернули советское название: ДОСААФ.

