Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
24/10/2016 12:10
Премия Рунета-2013

Законодательство

Публикации

Версия для печати

Эксперт прокомментировал нововведения, касающиеся бенефициарных владельцев

Контекст
Теги: Налоговое право, Законотворчество, Россия
11:20 24/10/2016

21 декабря нынешнего года вступит в силу ФЗ N215 от 23 июня 2016 года "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях". Принятие данного закона стало очередным шагом Правительства РФ в рамках реализации национального плана по деофшоризации и повышению прозрачности экономики. Нормативно-правовой акт коснется всех без исключения организаций, включая субъектов малого и среднего бизнеса. О том, чем обернутся для российских предпринимателей указанные нововведения, рассказала руководитель проекта Департамента налоговой практики и бухгалтерского учета IPT Group Елена Порохова.

Согласно ФЗ N215, юридические лица будут обязаны располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев следующих сведений: фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая); гражданство; дата рождения; реквизиты документа, удостоверяющего личность; данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации; адрес места жительства (регистрации) или места пребывания; идентификационный номер налогоплательщика (при наличии). Данная информация должна быть документально зафиксирована. Кроме того, ее необходимо обновлять не реже одного раза в год и хранить не менее 5 лет со дня ее получения. Под бенефициарным владельцем понимается физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 % в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия.

Во исполнение обязанности о раскрытии информации о бенефициарных владельцах, юридические лица вправе запрашивать у своих учредителей и участников (как физических, так и юридических лицах) информацию, необходимую для установления бенефициаров. Учредители и участники юридического лица в свою очередь обязаны представлять имеющуюся у них информацию. Кроме того, законом определено, что передача такой информации не является нарушением законодательства РФ о персональных данных.

По запросу уполномоченного органа, налоговых органов или иного федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством РФ, организации обязаны представлять имеющуюся у них документально подтвержденную информацию о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению требуемых сведений. Порядок и сроки представления информации о бенефициарных владельцах юридического лица и о принятых мерах по установлению сведений в отношении таких бенефициарных владельцев должно определить Правительство РФ.

Неисполнение юридическим лицом обязанностей по установлению, обновлению, хранению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей. Если юридическое лицо не располагает необходимой информацией о своих бенефициарных владельцах, то оно должно представить подтверждение, что предприняло «обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев» необходимых сведений. В этом случае организация будет освобождена от штрафов. Стоит обозначить, что указанная формулировка закона достаточно неопределенна, поэтому трудно предположить, что будет признано в сложившихся обстоятельствах обоснованными и доступными мерами по установлению сведений в отношении своих бенефициарных владельцев.

Согласно новому закону организация может запросить требуемую информацию о бенефициарных владельцах у своих учредителей или участников, а те в свою очередь обязаны предоставить юридическому лицу запрашиваемую информацию. Стоит учитывать, что данная норма работает, если ваш учредитель – российская организация. А как реализовать данную норму закона, если учредителем является иностранная организация? Если она оставила направленный вами запрос без ответа? Признает ли налоговый орган, что организация предприняла меры по установлению необходимой информации о своих бенефициарных владельцах? Думаю, что на данный вопрос сейчас ни у кого нет однозначного ответа. Можно предположить, что реализацию нового закона, как и прежде, будет формировать судебная практика.

Эксперт отметила, что ФЗ N215требует документального подтверждения полученной информации, но что понимать под данной формулировкой – не раскрывает. Достаточно ли будет получить письмо – ответ на запрос, в котором отражена вся необходимая информация о бенефициаре в соответствии с законом, или необходимо получить заверенную копию выписки из ЕГРЮЛ? В каком виде должна быть представлена документально подтвержденная информация от иностранных организаций? Это еще один пункт, который, на наш взгляд, не раскрыт в данном законе в полной мере.

Форма, порядок и сроки представления организациями, имеющейся у них в распоряжении документально подтвержденной информации, по запросу налоговых органов или иных контролирующих органов, имеющих право на получение такой информации, должны быть разработаны Правительством РФ.

Согласно ФЗ N215, информация о бенефициарных владельцах юридического лица раскрывается в его отчетности в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством РФ. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» в финансовой отчетности организации должна быть раскрыта информация по связанным сторонам, а если организация проводила операции со связанными сторонами (включая бенефициарных владельцев), то и раскрыта информация по каждой такой операции. Данные сведения раскрываются в пояснительной записке отдельным разделом. Вместе с тем действие Положения не распространяется на организации, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, т.е. организации, относящиеся к субъектам малого предпринимательства.

Важно отметить, что ФЗ N215 не ограничивает своего применения в отношении субъектов малого предпринимательства. Таким образом, все без исключения российские юридические лица обязаны располагать и предоставлять по запросу уполномоченных органов информацию о своих бенефициарных владельцах, даже если они не раскрывают ее в своей отчетности.

Следует напомнить, что российский бизнес уже не в первый раз сталкивается с темой раскрытия бенефициарного владельца. Государство на протяжении многих лет пытается внедрить мероприятия, которые бы позволили ему получать и аккумулировать сведения о конечных владельцах бизнеса. Анализ совокупности внесенных изменений в законодательство за последние несколько лет свидетельствует о планомерной политике государства по реализации программы деофшоризации российского бизнеса, приостановления бегства капитала за рубеж и возврата капитала в Россию.

Первой такой попыткой стало поручение председателя Правительства РФ от 28 декабря 2011 года N ВП-П13-9308. В начале 2012 года многие предприятия (преимущественно компании с государственным участием) стали направлять своим контрагентам запросы о предоставлении информации в отношении всей цепочки собственников, включая конечных бенефициаров. Такие требования в отношении государственных организаций и организаций с государственным участием содержало указанное выше Поручение. Суть его можно изложить в четырех пунктах:

1) обеспечить безусловное раскрытие контрагентами по действующим договорам информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров;

2) при заключении новых договоров обеспечивать получение от контрагентов указанной информации;

3) разработать внутренние механизмы по расторжению договоров с теми контрагентами, которые не представили информацию;

4) регулярно информировать Росфинмониторинг и ФНС России о составе собственников своих контрагентов и в случае изменения такого состава – также сообщать об этом.

Можно долго дискутировать о юридической грамотности и правовой основе данного Поручения, поскольку представление подобной информации было не предусмотрено ни одним из действующих на тот момент законов. Как бы то ни было, тенденция очевидна – государство уже на протяжении многих лет пытается внедрить мероприятия, которые бы позволили ему получать и аккумулировать сведения о конечных владельцах бизнеса.

Следующим шагом стало принятие Закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части противодействия незаконным финансовым операциям» от 28 июня 2013 года N134-ФЗ, в соответствии с которым банки стали обязаны самостоятельно устанавливать всю цепочку реальных собственников денег, размещенных на счетах, а клиенты – предоставлять банкам информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах. Замечу, что это первый серьезный шаг государства на пути решения вопроса бенефициарного собственника.

Инструментом решения стал механизм, основанный на банковской структуре. Логика законодателя была проста: ни одна организация не в состоянии вести свою деятельность без расчетного счета в банке. Таким образом, банки будут предъявлять требования к организациям в соответствии с предписаниями законодательства, и, соответственно отвечать за их выполнение перед ЦБ РФ (вплоть до отзыва лицензии).

С 2015 года вводится новая обязанность налогоплательщиков – резидентов РФ. Отныне они обязаны уведомлять налоговый орган о своем участии в иностранных организациях в случаях: если доля такого участия превышает 10 процентов, при учреждении иностранных структур без образования юридического лица, а также контроле над ними или фактическом праве на доход, получаемый такой структурой.

Очередным шагом стало внесение изменений в п. 1 ст. 312 НК РФ, касающихся порядка применения российскими организациями, выплачивающими доходы иностранным организациям, международного договора (соглашения об избежании двойного налогообложения).

С 1 января 2017 российская организация – налоговый агент для применения положений международных договоров РФ должна получить от иностранной организации, в адрес которой выплачивается доход, подтверждение, что эта иностранная организация имеет фактическое право на получение соответствующего дохода. Наконец, финальный аккорд прозвучал летом 2016 года, когда законодатель обязал все российские организации иметь и раскрывать информацию о бенефициарном собственнике.

Можно поразмышлять о том, какой объем сведений станет доступен налоговым органам. Учитывая, что с 2018 года Россия присоединяется к системе автоматического обмена налоговой информацией между налоговыми органами разных стран, то это позволит налоговым органам получать данные о финансовых счетах налогоплательщиков от более чем 80 юрисдикций, в том числе и из офшоров.

Подводя итог, хочется отметить, что первых результатов принятия ФЗ N215 стоит ожидать после 2018 года. В настоящий момент у российских организаций есть еще немного времени, чтобы получить информацию или предпринять необходимые меры для ее получения. Это позволит избежать возможных штрафов, а также в очередной раз задуматься над вопросом – отвечает ли ваша структура бизнеса новым российским реалиям.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Эксперт прокомментировал нововведения, касающиеся бенефициарных владельцев

11:20 24/10/2016 21 декабря нынешнего года вступит в силу ФЗ N215 от 23 июня 2016 года "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях". Принятие данного закона стало очередным шагом Правительства РФ в рамках реализации национального плана по деофшоризации и повышению прозрачности экономики. Нормативно-правовой акт коснется всех без исключения организаций, включая субъектов малого и среднего бизнеса. О том, чем обернутся для российских предпринимателей указанные нововведения, рассказала руководитель проекта Департамента налоговой практики и бухгалтерского учета IPT Group Елена Порохова.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Действия по отключению электротранспорта Саратова за долги законны - суд

12:04 24/10/2016 Арбитражный суд Саратовской области отклонил иск МУПП «Саратовгорэлектротранс» о незаконности действий СПГЭС по введению ограничения подачи электрической энергии на объекты заявителя, что привело к отключению электроснабжения электротранспорта Саратова, сообщили РАПСИ в суде.

Суд приступит к слушаниям дела соучастника теракта на Дубровке 2 ноября

11:32 24/10/2016 Московский окружной военный суд 2 ноября приступит к слушаниям по существу дела в отношении одного из соучастников захвата зрителей мюзикла "Норд-Ост" в театральном центре на Дубровке Хасана Закаева, сообщили РАПСИ в суде.

Суд приступил к слушаниям дела об убийстве экс-главы МВД Сызрани и его семьи

10:44 24/10/2016 Самарский областной суд в понедельник приступил к рассмотрению уголовного дела об убийстве бывшего начальника полиции Сызрани Андрея Гошта и пятерых членов его семьи, сообщили РАПСИ в Следственном комитете (СК) РФ.

Мультимедиа

Инфографика: Как рассчитать налог на имущество для своей квартиры
Инфографика: Крупные амнистии в России за последние 20 лет
Инфографика: Как записать ребенка в первый класс: пошаговая инструкция
Все мультимедиа
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера