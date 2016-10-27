Про то, как депутаты СССР восстанавливали. "Исторические хроники РАПСИ"

10:00 27/10/2016

Алла Амелина, депутат Госдумы РФ первого созыва, журналист, сопредседатель историографического сообщества "Политика на сломе эпох":

Фото из личного архива А. Амелиной Алла Амелина

Как мы уже писали ранее, Госдуму второго созыва отличала законотворческая несостоятельность большинства депутатов, низкое качество законопроектов, а также то, что очень многие проекты законов противоречили другим законам и Конституции РФ. Аналогичным по сути и содержанию было заседание 15 марта 1996 года, когда депутаты приняли сразу два документа, противоречащих основному закону страны. Первый документ назывался: Постановление ГД РФ «Об углублении интеграции народов, объединявшихся в Союз ССР, и отмене постановления Верховного Совета РСФСР от 12 декабря 1991 года». Второй: Постановление ГД РФ «О юридической силе для Российской Федерации - России результатов референдума СССР 17 марта 1991 года по вопросу о сохранении Союза ССР».

Тут стоит напомнить политическую обстановку на момент принятия этих антиконституционных решений. Как многие помнят, 1996 год был выборным годом. Выбирали главу государства, и борьба между основными претендентами – Зюгановым и Ельциным – была нешуточная. В ход шло много чего как с одной стороны, так и с другой. И вот, в этой предвыборной обстановке, за два месяца до выборов, КПРФ, Аграрная партия и группа «Народовластие» инициируют рассмотрение этих документов. Как понимает читатель, это был исключительно популистский предвыборный шаг.

Само заседание было выстроено, как предвыборное шоу. Судите сами: сначала «правительственный час» с главой Центризбиркома и представителем Генпрокрутуры о нарушениях на президентских выборах; затем сразу «правительственный час» по вопросу обстановки в Чеченской республике; следом за этим принятие этих постановлений и завершающий аккорд – рассмотрение постановления о невыплатах зарплат в сфере ВПК. Кстати, эти два постановления в повестке дня заседания появились спонтанно, это был заранее подготовленный и тщательно спланированный «экспромт», которому был удивлен даже спикер нижней палаты парламента.

Коротко еще остановлюсь на юридической силе подобного рода постановлений. Постановления Госдумы РФ, как и других законодательных органов – это акт политический. Подчеркну: политический. Он не имеет никакой мало-мальской юридической силы.

Как же протекало само заседание? Как я писала, это стало запланированной неожиданностью даже для спикера Геннадия Селезнева. Согласно регламенту, должен был «проголосоваться» вопрос о том, по какой повестке работать: с новшествами или нет? Тут красно-коричневому большинству беспокоиться было не о чем: они его протащат в силу превосходящего количества депутатов. Конечно же, все коммунисты и их приспешники выступили «за» новшества. Только независимый депутат Сергей Юшенков в присущей ему иронической манере заметил: «Мы, во-первых, не правомочны принимать подобные постановления, поскольку они не относятся к ведению Государственной Думы в соответствии с Конституцией. А во-вторых, если уж мы и собираемся исправить ошибку коммунистов (…), то в таком случае нужно идти по пути принятия законов, а не постановлений. Иначе мы можем принять в преддверии 1 апреля постановление о сокращении зимы, ибо длинная зима наносит огромный ущерб нашему хозяйству». С аналогичным мнением выступил даже Григорий Явлинский, частенько поддерживавший КПРФ и обычно играющий свою собственную игру.

Далее состоялось двухчасовое обсуждение того, что было обречено быть принятым. Следовательно, само обсуждение было популистским и неутолимым желанием бесплатно вписаться в эфирное время федеральных СМИ в предвыборную пору. Передавать и пересказывать выступления красно-коричневых не вижу смысла, так как этот стандартный набор штампов и клише хорошо известен каждому уже очень давно: собрались три алкоголика, с бодуна развалили великий СССР, не услышали глас народа на референдуме и прочая, прочая. Это банально и уже 25 лет как неинтересно.

Стоит же, как мне кажется, передать слова оппонентов, которые, в отличие от коммунистов, четко, юридически выверенно аргументировали свою позицию. Например, Сергей Беляев из «Наш дом – Россия»: «Как можно принимать постановление, которое противоречит конституционной логике? Уже в силу того, что решение принято Верховным Советом РСФСР, оно не может быть отменено одной из палат Федерального Собрания. Значит, это должен быть закон. А он, в свою очередь, должен быть принят совместно с Советом Федерации и Президентом. Таким образом, все утверждения по поводу нелегитимности постановления Верховного Совета РСФСР о денонсации Договора об образовании СССР юридически вообще ничтожны, так как в соответствии с действовавшей тогда Конституцией РСФСР Верховный Совет имел право без рассмотрения на съезде денонсировать этот договор». Кроме того, С. Беляев добавил, что именно депутаты Верховного Совета, часть из которых присутствует в зале, и принимала те самые решения и что им никто не виноват.

Григорий Явлинский в своем выступлении заметил: «Я хотел бы обратить ваше внимание на то, что помимо собственно юридической части существует же еще и политический процесс, который очень хорошо должен быть известен всем политикам. Этот политический процесс включал и включает целую серию самых различных голосований. Голосований, в которых многие принимали участие. Многие в том числе (как Компартия, например) принимали участие и в голосовании за суверенитет России, и за институт президентства, и за дополнительные полномочия, и за беловежские соглашения, и за отмену комиссии 1993 года. Вот он, весь политический процесс. (…) В третий раз хотим изменения основ государственности России: в 1917-ом, в 1991-ом, теперь - в 1996 году. Все время, постоянно предлагается изменение принципиальных основ государственности. Разрушение российской государственности вновь только и может явиться возможным последствием такого проекта».

Только три-четыре человека открыто с трибуны парламента оппонировали коммунистам, утверждая, что нельзя принимать юридически ничтожный документ. Когда до демократически и провластно настроенных депутатов стало доходить, что это все бессмысленно, они начали покидать зал. Сначала это сделал Константин Боровой, заметивший на выходе, что ему впервые стыдно за Госдуму. Потом и другие последовали его примеру. Результатом стало то, что эти «документы» были приняты абсолютным большинством голосов. Ни одного «против», так как в зале остались только красно-коричневые.

В завершение хотелось бы читателям еще раз сказать, чтобы они не велись на поводу некоторых публикаций, которые есть в сети интернет по поводу этих двух постановлений. Постановления Госдумы РФ носят политический, декларативный характер. Силы законов не имеют, равно как и другой юридической силы. И, главное, эти два постановления противоречат Конституции России. Также не стоит забывать, что в том референдуме о сохранении СССР не участвовали в голосовании четыре (!!!) республики из пятнадцати, которые к этому времени вышли из состава СССР, проведя собственные законные референдумы. И это большое чудо и радость, что Россия, благодаря Беловежским соглашениям, не пошла по пути Югославии с гражданской войной и прочими «прелестями», о которых грезят красно-коричневые.