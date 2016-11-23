Судей предлагают лишать статуса за три отмененных решения

16:20 23/11/2016

Российских судей предлагают досрочно лишать статуса за три отмененных решения – соответствующий законопроект внес в Госдуму сенатор Сергей Калашников. Автор полагает, что подобная мера позволит снизить число неправосудных и несправедливых решений. В проекте уточняется, что речь идет о постановлениях, которые судья выносит единолично – на решения суда присяжных или вынесенных «тройкой» подобная норма распространяться не будет.

Сенатор также отмечает, что столь сурово будут наказываться только полностью отмененные решения судьи. Если постановление будет изменено, то судья сможет сохранить мантию.

Адвокатское сообщество против подобной карательной меры, на взгляд защитников, увольнение судей не поможет повысить эффективность российского правосудия, а усугубить ситуацию может.

Ответственность за ошибки

Законопроект предлагает внести изменения в статью 14 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации» и расширить перечень оснований для досрочного прекращения судьи. Калашников отмечает, что целью изменений является повышение качества и объективности судопроизводства.

«Предлагается прекращение полномочий судьи, в случае, если в течение срока его полномочий, принятые им решения были отменены по решению суда вышестоящей инстанции три раза. Данное основание не распространяется на случаи, если вышестоящий суд принимает решение об изменении решения судьи. Речь идет только о полной отмене решения судьи, принятого им с судебной ошибкой или ставшее следствием злоупотребления судьей своих полномочий, что должно быть отражено в решении суда вышестоящей инстанции», - говорится в законопроекте.

Сенатор также полагает, что наказывать за ошибки необходимо судью, когда он вынес решение самостоятельно. При отмене решения суда присяжных или постановления, вынесенного коллегиально, судья рабочее место не потеряет.

«Дополнение указанного перечня оснований для досрочного прекращения полномочий судьи станет еще одним фактором, обеспечивающим снижение неправосудных и несправедливых решений. Судья учитывая, тот факт, что отмена его решения в результате низкой квалификации, будет являться основанием для прекращения его полномочий, будет стремиться в максимальной степени обеспечивать соблюдение законности, в том числе без процессуального упрощенчества, некорректного и даже откровенно грубого отношения к субъектам процесса», - считает автор законопроекта.

По его мнению, предлагаемые изменения обеспечат защиту граждан от ведения процесса недостаточно квалифицированными или некомпетентными судьями.

«Досрочное прекращение полномочий судьи после вступления в законную силу решения суда вышестоящей инстанции, в третий раз отменяющее решение суда нижестоящей инстанции, принятого единолично одним и тем же судьей в течение срока его полномочий, станет дополнительным фактором отказа судей использовать свои полномочия в нарушение процессуальных норм», - считает Калашников.

Авторитет судебной власти

Сенатор указывает, что основными целями судопроизводства являются борьба с преступностью, укрепление законности и правопорядка, защита прав и законных интересов граждан.

«Однако наиболее актуальными проблемами для решения указанных целей остаются судебные ошибки и злоупотребления судьями своими полномочиями при осуществлении судопроизводства. Устранение судебной ошибки или злоупотреблений судьей своими полномочиями посредством их выявления вышестоящими инстанциями в апелляционном, кассационном и надзорном порядке обеспечивает их достижение, но эффективность правосудия в данном случае существенно снижается и отрицательно влияет на авторитет судебной власти», - поясняет необходимость изменений автор законопроекта.

По его мнению, досрочное прекращение полномочий судьи после трех ошибочных постановлений является одним из способов укрепления судебной власти.

«Низкая квалификация судьи, также как и злоупотребления, своими полномочиями, должна быть основанием для досрочного прекращения полномочий судьи. Настоящий проект позволит повысить эффективность судебной деятельности, доступность правосудия и что самое главное, доверие населения к суду, позволит, укрепить судебную ветвь власти, обеспечить ее независимость от иных ветвей власти, особенно исполнительной, повысит эффективность осуществления правосудия», - уверен сенатор.

Он добавил, что предлагаемые им изменения не потребуют дополнительных финансовых затрат из бюджета.

Мнение экспертов

Опрошенные РАПСИ адвокаты подобные репрессивные меры не поддержали, на их взгляд, подобные изменения могут, напротив, ухудшить качество российского правосудия.

«Цель законопроекта благая: бороться с неправосудными решениями надо, но способ выбран сомнительный. Такой способ позволит осуществлять расправу над неугодными судьями – отменять их решения и увольнять. Считаю, что наоборот надо предоставить судьям свободу в принятии решений, чтобы они не оглядывались на вышестоящие инстанции и тем более не согласовывали с ними решения», - считает адвокат Андрей Гривцов.

Защитник Дмитрий Аграновский также выступил категорически против предлагаемых изменений, но на его взгляд, они приведут к тому, что решение в вышестоящей инстанции отменить будет невозможно.

«Я категорически против. На практике вышестоящая инстанция под любым предлогом не будет отменять решения, чтобы не подставлять коллег. Любые репрессивные меры воздействия на судей имеют обратный эффект. Я убежден, что судьи никакой ответственности за свои решения не должны нести, если не доказан их прямой умысел или прямая заинтересованность», - отметил Аграновский.

Алиса Фокс