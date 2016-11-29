Бесправная турагентура

tourpom.ru

12:20 29/11/2016

Для защиты прав российских путешественников законодатели ужесточили требования к туроператорам и порядку реализации путевок. Новые требования вступают в силу уже с 1 января, но статус турагентов, через которых заключается большинство договоров, до сих пор остается спорным.

По общим правилам агент является лишь представителем поручителя (принципала), заключая договора в его пользу. Такие принципы работают в страховании, мобильной связи и иных отраслях. Но в турбизнесе сложились совсем другие традиции, жертвой которых чаще всего становились потребители.

Рога и копыта Трэвел

Лицензирование деятельности турфирм было упразднено еще в 2007 году. Для защиты граждан туроператоров обязали иметь финансовую гарантию (чаще всего страховой полис). В свою очередь агентства должны были «осуществлять продвижение и реализацию туристского продукта от имени и по поручению туроператора».

Но в законе допустили отступление от этого правила, разрешив турагентам продавать путевки от собственного имени. В результате это исключение стало правилом: в настоящее время большинство путешественников заключают договор с неконтролируемыми ООО с мизерным капиталом и фактически нулевой ответственностью. Это привело к многочисленным аферам: собрав деньги с доверчивых клиентов, фирмы-однодневки исчезали, а туроператоры, не получившие оплату за путевки, отказывались предоставлять поездку или нести ответственность за турагентов.

Хотя суды нередко вставали на сторону потерпевших потребителей и, признавая такие ситуации страховым случаем, взыскивали возмещение с гарантирующей ответственность туроператора страховой компании. Более того, Конституционный суд России подтвердил, что ответственность перед туристом за качество исполнения обязательств по договору о реализации туристского продукта лежит на туроператоре, даже когда такой договор заключался от имени агента и независимо от фактического исполнителя услуг.

Око государево

Реформа регулирующего турбизнес законодательства обсуждалась на заседании президиума Государственного совета, прошедшего в августе прошлого года в Ялте. Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов признал, что рынок остается непрозрачным и имеются «серые» сегменты. «Существует большая проблема регулирования турагентского рынка. Неизвестно даже точное количество турагентов. По экспертной оценке, их число достигает 30 тысяч. Часто получается, что турагент, получив деньги от клиента, скрывается», – констатировал руководитель ведомства.

Идею создания единого реестра турагентств поддержал и глава государства, по словам которого, через таких посредников реализуется более 80 процентов туров. Причем ведение базы данных он рекомендовал поручить одной из общественных организаций, объединяющих туроператоров. «Ключевую роль в повышении качества предоставляемых туристических услуг потребителю могут сыграть турагентства. Очевидно, что необходимо добиваться надежности и прозрачности деятельности турагентов, освобождать рынок от фирм-однодневок и всяких мошенников. Создание такого реестра поможет обеспечить контроль и прозрачность всего технологического цикла – от производства турпродукта до его реализации, позволит задать высокие профессиональные требования и корпоративные стандарты внутри туристической отрасли, усилить ответственность агентства перед конечным потребителем», – заявил Президент России Владимир Путин.

От имени и по поручению

Вступающие в силу с 1 января 2017 года поправки в федеральный закон коренным образом изменили «правила игры»: теперь турагенты должны иметь доверенность от туроператоров и заключать договора от их имени. В свою очередь последние имеют финансовое обеспечение ответственности, а работающие в сфере выездного туризма должны еще состоять в объединении «Турпомощь». При этом никаких требований к агентствам не устанавливается: «Этот вид деятельности вправе осуществлять любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, без каких-либо специальных разрешений. Полномочия турагента определяет туроператор в договоре», – поясняет руководитель правовой комиссии Российского союза туриндустрии Георгий Мохов.

Такая схема существенно повышает безопасность граждан, но оказалась не по душе всем участникам рынка. «Правоотношения не будут такими, какими они были, ответственность туроператора увеличивается, – говорит генеральный директор ООО «Пегас» Анна Подгорная. – Раньше была возможность разделения ответственности, если свои обязанности не исполняет турагент».

Тогда как сами агентства испугались, что операторы введут жесткие защитные меры, в том числе обяжут их авансировать оплату за путевки, вносить депозиты и так далее. Учитывая, что каждый турагент чаще всего работает с десятками и даже сотнями организаторов туров и не имеет серьезных материальных ресурсов, такие меры могли привести к закрытию бизнеса. Кроме того, за месяц до введения новых правил крупнейшие участники рынка не определились с конкретными механизмами, не подготовили новые контракты и способы их реализации. Иные же предлагают клиентам турагентов переводить оплату напрямую операторам, а соответствующее вознаграждение (комиссию) выплачивать с задержкой в десять и более дней. «Складывается впечатление, что основные туроператоры убеждены, что они тут главные, и агентам придется использовать предложенную ими схему, – жалуется директор агентства путешествий «33 удовольствия» Светлана Прусова. – Деваться-то некуда. Я, в принципе, переживу любые условия, не требующие единовременных депозитов, и десять дней тоже не смертельно. Но только не понятно, как в этих условиях предоставлять клиентам скидки, – за свой счет оплачивая весь тур вперед? Не рыночные условия получаются».

В списках не значится

Еще больше споров разгорается вокруг реестра турагентов, ведение которого по предложению Владимира Путина законодатели возложили на ассоциацию «Турпомощь». Такая база данных, как и публикация сведений о партнерах на сайтах туроператоров, должна защитить потребителей от фиктивных представителей. «Эти сведения необходимы для идентификации партнеров туроператора в случае его банкротства и быстрого выхода на данные о туристах. По действующему закону информационная база не является юридически обязательной или ограничивающей», – говорит Георгий Мохов.

По закону сведения о партнерах должны вноситься туроператорами, но в настоящий момент заполнять анкеты и уплачивать «добровольный взнос» в размере тысячи рублей ассоциация «Турпомощь» предлагает самим агентствам. По словам ее директора Александра Осауленко, поданная заявка будет в автоматическом режиме пересылаться в форме запроса туроператору-партнеру, который должен ее «активировать». Также информация может включаться агентской сетью и, главное, туроператорами. Сейчас в реестре накоплены сведения более чем о 6 тысячах компаний: «Что очень радует – крупнейшие сети, как столичные, так и региональные, самостоятельно ввели своих турагентов», – подчеркивает Александр Осауленко.

Хотя на практике призванные урегулировать отношения на рынке механизмы уже используются недобросовестными компаниями. Например, некий Центр бронирования «Северо-Запад» рассылает по агентствам письма с угрозами: «Работа турагента, сведения о котором не включены в единый реестр, грозит ему штрафом до 200 тысяч рублей. Прекращение деятельности и штраф – две важных причины для того, чтобы уже сейчас задуматься о путях вхождения в Реестр». Причем «легализоваться» турагентам он предлагает исключительно через его Центр.

Павел Нетупский