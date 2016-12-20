Школы хотят освободить от обязанности давать ученикам атласы и контурные карты

09:58 20/12/2016

Российские школы могут освободить от обязанности предоставлять ученикам контурные карты, атласы и иные рабочие тетради для самостоятельной работы: парламентариев просят обязать родителей школьников покупать такие учебные пособия за свой счет. Соответствующий законопроект в понедельник в Госдуму внесли депутаты Томской областной думы.

В пояснительной записке они объяснили, что в регионах страны нет единой судебной практики по данному вопросу: в отдельных субъектах судебная власть обязывает образовательные учреждения обеспечивать школьников учебными материалами в полном объеме, а в других суды полагают, что подобные расходы должны ложиться на плечи родителей. Томские депутаты просят внести в законодательство поправки, полностью освобождающие все российские школы от обязанности предоставлять дополнительные учебные пособия. При этом они предлагают исключить такие издания и из библиотечного фонда школ.

Суды не смогли договориться

Необходимость совершенствования законодательства авторы законопроекта объясняют длительной неоднозначной практикой правоприменения норм закона "Об образовании".

"Большинство судов (включая суды в Томской области) возлагают ответственность по обеспечению учеников бесплатными рабочими тетрадями на руководителей образовательных организаций, соответствующие органы управления образованием. Это подтверждается многочисленной судебной практикой (как в Томской области, так и во многих иных субъектах РФ), все заявления и иски (в основном, по инициативе прокуроров) удовлетворены", - указывается в пояснительной записке к законопроекту.

Особенно депутатов смущает тот факт, что суды обязывают предоставлять школьникам учебные материалы вне зависимости от финансового состояния образовательных учреждений.

Например, Кедровский городской суд Томской области в одном из решений указал, что "отсутствие денежных средств само по себе не может расцениваться в качестве объективного обстоятельства, препятствующего исполнению решения суда, и служить основанием для рассрочки исполнения судебного решения. Экономические интересы должника, которые при наличии вступившего в законную силу решения суда не могут иметь приоритет перед восстановлением законных прав на общедоступность и бесплатность образования».

Однако суды в Коми и Тольятти пришли к противоположным выводам, посчитав, что образовательные учреждения не обязаны обеспечивать своих учеников дополнительными материалами.

"Буквальное толкование нормы статьи 35 Закона № 27Э-ФЗ свидетельствует о праве обучающегося получить в пользование бесплатно на время получения образования учебники и учебные пособия в четко установленных пределах, а именно - в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС). А ведомственные подзаконные правовые акты - ГОСТ и СанПиН - выделяют среди иных учебных изданий рабочую тетрадь в самостоятельный раздел («рабочая тетрадь» и «практикум» соответственно), поскольку она используется только для индивидуальной самостоятельной работы. Оснований полагать, что рабочие тетради являются составной частью учебника, дополняют или заменяют его, не имеется, поэтому к учебному пособию по смыслу действующих нормативных актов их отнести нельзя", - указали суды.

Авторы законопроекта признают, что дополнительные материалы несут важную роль в образовательном процессе, но полагают необходимым согласиться именно с такой трактовкой закона, а чтобы прийти к единообразной практике надо четко прописать данные положения.

"Рабочие тетради являются самостоятельным видом учебного издания. Их использование в образовательном процессе направлено на качественное преподавание учебной дисциплины, оказание помощи учителю в планировании и подготовке к урокам, повышение методического уровня преподавания. Такие тетради способствуют повышению познавательной активности ребенка, формированию и развитию его интеллектуальной деятельности, успешному и творческому освоению знаний и служат хорошим подспорьем для закрепления и повторения пройденного материала", - указывают томские депутаты.

Однако, отмечают они, образовательная организация самостоятельна в выборе программ и изданий, заявка на приобретение за счет государственных средств учебной литературы формируется школой с учетом утвержденных перечней, куда рабочие тетради не включены, и их использование в образовательном процессе зависит от усмотрения самого образовательного учреждения.

По их мнению, цели учебного процесса могут быть достигнуты и без использования рабочих тетрадей, которые к тому же в отличие от учебников не предназначены для многократного использования. Последний аргумент, на взгляд депутатов, свидетельствует о необходимости освобождения школьных библиотек держать такие издания в своем фонде.

Мнение прокуроров также не едино

Авторы поправок также сослались на результаты проверок в Томской области за 2013-2015 годы, которые выявили в регионе многочисленные нарушения законодательства, касающегося обеспечения школьников учебной литературой и рабочими тетрадями.

Например, в 2013 году было выявлено более 1,1 тысячи нарушений, в 2014 году - 2,2 тысячи нарушений и в 2015-м - также более двух тысяч.

При этом Генеральная прокуратура РФ ещё в 2015 году предложила Минобрнауки четко определить, должны ли школьникам предоставляться рабочие тетради бесплатно вместе с учебниками.

"В различных регионах отсутствует единообразная практика - в одних школах обеспечивают рабочими тетрадями бесплатно, в других отказывают, и родители приобретают их за свой счет. По данным Генпрокуратуры, в Татарстане, Хабаровском крае, Санкт-Петербурге рабочие тетради в школах предоставляются детям бесплатно. А в Самарской области администрации школ отказываются это делать, обосновывая, в частности, тем, что тетради предназначены для индивидуального и однократного использования. Подобная ситуация складывается в Якутии и Архангельской области. В Томской области образовательные организации также столкнулись с данной проблемой. Аналогично рабочим тетрадям используются контурные карты, иные практикумы", - указали авторы законопроекта.

Они полагают, что никаких рисков от принятия поправок нет, хотя и допускают, что определённые категории семей - малоимущие, находящиеся в трудной жизненной ситуации - не будут способны обеспечить своих детей необходимыми учебными изданиями.

Однако, по мнению депутатов, эту проблему можно будет решить путем адресных мер социальной поддержки.

"Иными возможными последствиями допускается недовольство некоторых родителей подобного рода обязательствами, возложенными на семьи. Однако необходимо упомянуть, что в первую очередь на родителях лежит обязанность обеспечить получение их детьми общего образования. Поэтому родители участвуют в обеспечении своих детей всеми расходными материалами, необходимыми для получения образования", - убеждены депутаты.

Алиса Фокс



