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Суд закрыл рассмотрение вопроса о продлении ареста фигурантам "дела реставраторов"

Сюжет: Расследование "дела реставраторов" в Минкультуры РФ
Контекст
Теги: Хищения, Лефортовский суд Москвы, Москва, Россия
14:10 16/09/2016

МОСКВА, 16 сен — РАПСИ, Евгения Соколова. Лефортовский суд Москвы в пятницу в закрытом режиме рассмотрит вопрос о продлении срока содержания под стражей в отношении руководителя проекта ООО "Стройкомплект" и АО "БалтСтой" Владимира Сванбека и главы ФГКУ "Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации" Бориса Цагараева, фигурантов "дела реставраторов", передает корреспондент РАПСИ из зала суда.

В рамках "дела реставраторов" были заключены под стражу и находятся в СИЗО "Лефортово" замминистра культуры Григорий Пирумов, глава ФГУП "Центр реставрации" Олег Иванов, директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики министерства Борис Мазо, глава компании "БалтСтрой" Дмитрий Сергеев, управляющий этой компании Александр Коченов, предприниматель Никита Колесников, глава ФГКУ "Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации" Борис Цагараев и руководитель проекта ООО "Стройкомплект" и АО "БалтСтой" Владимир Сванбек.

Кроме того, суд наложил обеспечительный арест на счета и имущество Бориса Мазо и Григория Пирумова. Им вменяется ущерб на сумму более 100 миллионов рублей. Следствие считает, что деньги похищены при реставрации Новодевичьего монастыря, музея космонавтики в Калуге, Иоанно-Предтеченского монастыря, драмтеатра в Пскове.

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Суд закрыл рассмотрение вопроса о продлении ареста фигурантам "дела реставраторов"

14:10 16/09/2016 Лефортовский суд Москвы в пятницу в закрытом режиме рассмотрит вопрос о продлении срока содержания под стражей в отношении руководителя проекта ООО "Стройкомплект" и АО "БалтСтой" Владимира Сванбека и главы ФГКУ "Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации" Бориса Цагараева, фигурантов "дела реставраторов".
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