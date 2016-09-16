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Суд в Москве отклонил иск 52 валютных ипотечников о реструктуризации кредитов

Контекст
Теги: Никулинский суд Москвы, Москва, Россия
14:36 16/09/2016

МОСКВА, 16 сен — РАПСИ, Людмила Кленько. Никулинский суд Москвы оставил без удовлетворения иск 52 валютных ипотечников к Москоммерцбанку, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Алена Самоходкина.

"Исковые требования оставлены без удовлетворения", — сказала собеседница агентства.

В исковом заявлении ипотеченики просили суд обязать банк реструктуризировать договоры ипотечного кредитования по курсу, который для этой цели рекомендовал ЦБ в январе прошлого года. Они требовали конвертировать их долги по курсу около 39,5 рублей за доллар. Такой показатель в своих рекомендациях банкам по работе с валютными ипотечными заемщиками указывал Центробанк.

"Если бы я не поверила словам из телевизора, в котором говорили, что не нужно бояться ипотек, в том числе и валютных, и что экономика идёт в гору, то не стала бы брать ипотеку. Я готовилась к этому 3 года, обратилась в 21 банк. И в итоге взяла кредит в Москоммерцбанке. Курс доллара на тот момент был около 25 рублей. Это был 2007 год. Мы были готовы к скачку доллара, но не к такому, конечно", — рассказала ранее РАПСИ одна из заявительниц.

Адвокат Вячеслав Курилин, представляющий интересы заявителей, в ходе рассмотрения дела просил суд обратить внимание на то, что по факту все средства получались банком не в валюте, а в рублях. "Здесь очевидно присутствует неравенство сторон: если бы заемщики понимали всю ситуацию, то договоры заключались бы на других условиях. Закон о защите прав потребителей говорит о том, что потребитель не обладает знаниями, предполагающими понимание значения всех серьёзных финансовых инструментов. Основная цель банка — это прибыль. За период с 2006 до 2015 года можно увидеть, что банк в реальности имеет убытки. Это говорит о том, что банк также не предполагал такие серьезные изменения в экономической ситуации", — аргументировал он позицию истцов в ходе очередного судебного заседания.

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Суд в Москве отклонил иск 52 валютных ипотечников о реструктуризации кредитов

14:36 16/09/2016 Никулинский суд Москвы оставил без удовлетворения иск 52 валютных ипотечников к Москоммерцбанку, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Алена Самоходкина.
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