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Подозреваемый во взятке в 5 млн руб экс-сотрудник ФСБ назвал дело провокацией

Контекст
Теги: Федеральная служба безопасности (ФСБ), Московский гарнизонный военный суд, Москва, Россия
15:38 16/09/2016

МОСКВА, 16 сен — РАПСИ, Людмила Кленько. Бывший сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) Влад Новиков назвал уголовное дело в отношении него и действующего сотрудника ведомства Карена Краюхина о получении 5 миллионов рублей от турецкой строительной компании Esta Construction провокацией, сообщили РАПСИ в Московском гарнизонном военном суде, где решается вопрос об избрании фигурантам дела меры пресечения.

"Это провокация со стороны потерпевшего, который присвоил себе деньги фирмы и хочет повесить это на нас", — сказал подозреваемый Новиков, когда его вели в конвойное помещение.

Как ранее РАПСИ сообщал адвокат Дагир Хасавов, сотрудник ФСБ Краюхин и бывший сотрудник ФСБ Новиков подозреваются в совершении мошенничества в крупном размере в отношении иностранного юридического лица.

По данным следствия, в компании Esta Construction обнаружили нарушения миграционного законодательства. Следствие установило, что за работу строителей-нелегалов компанию оштрафовали на сумму более 37 миллионов рублей, юрист фирмы, чтобы не платить штраф, обратился к сотрудникам ФСБ и попросил за "вознаграждение" в 5 миллионов рублей решить вопрос с закрытием дела.

Согласно официальному сайту компании, Esta Construction основана в 2006 году в Москве Бахаттином Демирблеком и является подрядной организацией. Компания специализируется на строительстве объектов социального и бытового значения.

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Подозреваемый во взятке в 5 млн руб экс-сотрудник ФСБ назвал дело провокацией

15:38 16/09/2016 Бывший сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) Влад Новиков назвал уголовное дело в отношении него и действующего сотрудника ведомства Карена Краюхина о получении 5 миллионов рублей от турецкой строительной компании Esta Construction провокацией.
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