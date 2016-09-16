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Осужденный на 23 года участник "ореховской" ОПГ вновь предстанет перед судом

Контекст
Теги: Организованная преступность, Дорогомиловский суд Москвы, Москва, Россия
18:20 16/09/2016

МОСКВА, 16 сен — РАПСИ, Евгения Соколова. Участник "ореховской" банды Александр Пустовалов, осужденный на 23 года колонии, вновь предстанет перед судом по обвинению в убийстве шести человек, сообщается в пятницу на сайте прокуратуры Москвы.

По версии следствия, в начале 1990-х годов Пустовалов входил в состав "ореховской" ОПГ. Правоохранители отмечают, что в 1995–1996 годах по указанию руководителей банды он участвовал в убийствах шести членов различных преступных группировок.

"Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего жителя столицы Александра Пустовалова… Данное уголовное дело направлено в Дорогомиловский районный суд Москвы", — сообщает ведомство.

Как говорится в сообщении, Пустовалов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а", "н" статьи 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц), пунктами "а", "з", "н" статьи 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, из корыстных побуждений, более двух лиц, по предварительному сговору группой лиц).

С Пустоваловым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. На предварительном следствии он дал подробные показания о совершенных им преступлениях и изобличил других участников банды, отметили в прокуратуре.

За участие в банде и совершение пяти убийств и одного покушения на убийство в 2005 году Пустовалов был приговорен к 23 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

По данным следствия, на счету "ореховской" ОПГ не менее 50 убийств и покушений на убийства на территории Москвы, Московской и Владимирской областей, а также Греции и Украины. В числе самых громких преступлений — убийство главы Фонда социальной помощи спортсменам Отари Квантришвили в 1994 году, убийство в Греции известного киллера Александра Солоника и его подруги Светланы Котовой, а также убийство следователя по особо важным делам Юрия Керезя в 1998 году.

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Осужденный на 23 года участник "ореховской" ОПГ вновь предстанет перед судом

18:20 16/09/2016 Участник "ореховской" банды Александр Пустовалов, осужденный на 23 года колонии, вновь предстанет перед судом по обвинению в убийстве шести человек, сообщается в пятницу на сайте прокуратуры Москвы.
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