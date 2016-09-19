Прокурор просит 2 года колонии для блогера Носика из-за статьи про Сирию

12:04 19/09/2016

МОСКВА, 19 сен — РАПСИ, Людмила Кленько. Прокурор попросил Пресненский суд Москвы назначить для известного блогера Антона Носика, обвиняемого в экстремизме, наказание в виде двух лет колонии, сообщили РАПСИ в суде.

Как сообщалось ранее, поводом для возбуждения уголовного дела в отношении Носика стало размещение им в Сети статьи под заголовком "Стереть Сирию с лица земли". Блогер отрицает свою вину и настаивает на том, что распространенная им информация является его мнением.

Носик обвиняется по статье 282 УК РФ. Статья предполагает лишение свободы на срок до двух лет, либо штраф, либо исправительные работы до одного года, либо другие виды наказания.

На время судебного процесса блогер остается под подпиской о невыезде.

Носик — известный деятель рунета, популярный блогер и стартап-менеджер. Был редактором крупных новостных интернет-изданий, экс-менеджером "Рамблера" и службы блогов компании SUP, которая владеет сервисом LiveJournal.