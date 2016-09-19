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Суд 3 октября пересмотрит вопрос об аресте имущества экс-главы "РусГидро" Дода

Контекст
Теги: растрата, РусГидро, Басманный суд Москвы, Евгений Дод, Москва, Россия
11:38 19/09/2016

МОСКВА, 19 сен — РАПСИ, Людмила Кленько. Басманный суд Москвы 3 октября пересмотрит вопрос о наложении ареста на имущество Екатерины Дод, супруги экс-главы компании "РусГидро" Евгения Дода, обвиняемого в растрате 73,2 миллиона рублей, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Рассмотрение ходатайств следственных органов о наложении ареста на имущество, отмененных Мосгорсудом, назначены на 3 октября", - сказала собеседница агентства.

Ранее решением Басманного суда Москвы от 14 июля был наложен арест на имущество Дода и членов его семьи. Однако Московский городской суд 5 сентября удовлетворил апелляционную жалобу адвоката на решение суда первой инстанции и постановил отправить дело на новое рассмотрение.

"Указанные объекты недвижимого имущества были куплены в начале 2000-х годов и были оформлены на Екатерину Дод. К тому же они были приобретены супругами до того, как Дод занял пост главы "РусГидро". Незаконно и неправомерно накладывать арест на имущество, которое было приобретено задолго до якобы преступной деятельности Дода", - сказал адвокат в ходе судебного заседания по рассмотрению апелляционной жалобы.

Срок ареста Дода установлен до 22 декабря 2016 года.

Бурковская предлагала суду избрать в качестве меры пресечения домашний арест или залог. Сначала она предложила в качестве залога 73 миллиона рублей, в хищении которых его обвиняют, но затем увеличила сумму до 78 миллионов.

Предъявленные обвинения Дод, как и другой фигурант дела, главбух "РусГидро" Дмитрий Финкель, отвергает.

Следственный комитет РФ заявляет, что Дод по итогам 2013 года выписал себе премию в 353,21 миллиона рублей, таким образом, "неправомерно завысив (ее) размер не менее чем на 73,2 миллиона рублей". В мошенничестве, по данным СК РФ, также участвовал Финкель и "неустановленные лица".

Дод, возглавлявший "РусГидро" с 2009 года, ушел со своего поста с формулировкой "по собственному желанию" в августе 2015 года. До этого, по данным источников РИА Новости, он около года просил об отставке, но слухи о возможном уходе Дода начали ходить еще в 2013 году — после того, как президент РФ Владимир Путин публично раскритиковал руководство компании за непринятие мер по возврату денег, похищенных при строительстве Загорской ГАЭС-2.

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Суд 3 октября пересмотрит вопрос об аресте имущества экс-главы "РусГидро" Дода

11:38 19/09/2016 Басманный суд Москвы 3 октября пересмотрит вопрос о наложении ареста на имущество Екатерины Дод, супруги экс-главы компании "РусГидро" Евгения Дода, обвиняемого в растрате 73,2 миллиона рублей, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Юнона Царева.
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