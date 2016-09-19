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Мосгорсуд оставил имущество сына экс-главы РКК "Энергия" под арестом

Контекст
Теги: Злоупотребление служебными полномочиями, Московский городской суд, Виталий Лопота, Москва, Россия
13:12 19/09/2016

МОСКВА, 19 сен — РАПСИ, Евгения Соколова. Московский городской суд подтвердил законность продления срока наложения ареста на имущество Ивана Лопоты — сына экс-главы ОАО Ракетно-космическая корпорация "Энергия" Виталия Лопоты, который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, передает в понедельник корреспондент РАПСИ из зала суда.

Таким образом, суд отклонил жалобу защитника обвиняемого на постановление Басманного суда Москвы от 19 августа 2016 года о продлении срока наложения ареста на денежные средства в размере свыше 37 миллионов рублей до 14 января 2017 года.

Также в ходе судебного заседания стало известно, что срок следствия по данному делу был продлен до 14 января 2017 года.

Адвокат Лопоты Вахтанг Федоров просил суд отменить постановление суда первой инстанции. Защитник отметил, что следствие не представило доказательств, что указанные средства были получены преступным путем.

"Данные денежные средства, принадлежащие сыну моего доверителя, не имеют никакого отношения к Виталию Лопоте. Это имущество третьего лица. Решение суда первой инстанции о наложении ареста на данные денежные средства абсолютно незаконно и необоснованно", — сказал он.

Представитель следствия настаивал на том, что постановление Басманного суда основано на правильной оценке всех обстоятельств и его следует оставить без изменений.

Прокурор позицию следствия поддержал.

По версии следствия, будучи президентом ОАО РКК "Энергия", 38% акций которого принадлежат государству, Лопота дал одной из дочерних компаний указание предоставить займы двум компаниям, участвующим в коммерческом проекте "Морской старт". При этом займы были предоставлены аффилированным организациям на невыгодных для РКК "Энергия" условиях. Ущерб от деятельности Лопоты на посту главы предприятия по предварительным данным оценивается в 77 миллионов 930 тысяч рублей.

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Мосгорсуд оставил имущество сына экс-главы РКК "Энергия" под арестом

13:12 19/09/2016 Московский городской суд подтвердил законность продления срока наложения ареста на имущество Ивана Лопоты — сына экс-главы ОАО Ракетно-космическая корпорация "Энергия" Виталия Лопоты, который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.
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