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Суд признал законным продление ареста кинопродюсеру Людмиле Вебер

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Теги: Покушение на убийство, Московский городской суд, Людмила Вебер, Москва, Россия
13:47 19/09/2016

МОСКВА, 19 сен — РАПСИ, Евгения Соколова. Московский городской суд признал законным продление срока содержания под стражей кинопродюсера Людмилы Вебер, которая обвиняется в организации покушения на генерального директора кинокомпании "Мэйджор фильм" Дениса Филюкова, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу адвоката Вебер на постановление Тверского суда Москвы от 26 августа 2016 года о продлении ареста обвиняемой до 28 ноября.

Вебер и еще один соучастник организации заказного убийства Кальниченко были задержаны в Москве оперативниками уголовного розыска 27 февраля. По версии следствия, между Вебер и Филюковым имели место финансовые разногласия в связи с деятельностью возглавляемой ими кинокомпании, которые обострились незадолго до организации покушения. Заместитель гендиректора "Мэйджор фильм" выбрала радикальный способ разрешить возникшие противоречия, для чего предложила два миллиона рублей своему знакомому Кальниченко, чтобы тот нашел киллеров. Отец и сын — Сергей и Алексей Калинкины, предположительно нанятые для убийства Филюкова, также были задержаны в Москве.

Как сообщала пресс-служба Следственного комитета (СК) по городу Москве, информация о готовящемся покушении поступила в полицию от одного из нанятых исполнителей.

Главным следственным управлением СК РФ по городу Москве было возбуждено уголовное дело по факту приготовления к совершению убийства и покушения на убийство (часть 1 статьи 30, части 2,5 статьи 33 пункт "з", часть 2 статьи 105 Уголовного кодекса). Обвиняемая в организации покушения на своего начальника продюсер своей вины не признает, в то время, как Кальниченко дал следствию признательные показания.

Кинокомпания "Мэйджор фильм" была создана в 2005 году продюсерами Денисом Филюковым, Людмилой Вебер и Натальей Мальцевой и занимается производством художественных и документальных фильмов, а также иной деятельностью, связанной с индустрией кино. В период с 2005 по 2011 года компанией было снято более 30 документальных фильмов.

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Суд признал законным продление ареста кинопродюсеру Людмиле Вебер

13:47 19/09/2016 Московский городской суд признал законным продление срока содержания под стражей кинопродюсера Людмилы Вебер, которая обвиняется в организации покушения на генерального директора кинокомпании "Мэйджор фильм" Дениса Филюкова.
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