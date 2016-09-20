Суд в Москве снизил наказание бывшим сотрудникам центра коррекции судьбы

flickr.com/ Angie Armstrong

19:27 20/09/2016

МОСКВА, 20 сен – РАПСИ, Диана Гуцул. Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда удовлетворила представление прокурора, смягчив наказание бывшим сотрудникам центра парапсихологии и коррекции судьбы, в том числе участнику популярной телепередачи «Битвы экстрасенсов», сообщили во вторник РАПСИ в пресс-службе суда.

Таким образом, суд изменил приговор Измайловского районного суда от 30 мая, смягчив приговор осужденным на один месяц каждому в связи с частичным возмещением ими ущерба потерпевшим.

Ранее Измайловский районный суд признал Алишера Раджабалиева, Турсуну Тагаеву, Андрея Кутехова, Юрия Оленина, Виталия Буховцева, Дениса Бредихина, Руслана Новикова виновными в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. В соответствии с приговором Тагаевой и Кутехову было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 6 месяцев, Раджабалиеву и Новикову - 2 года и 8 месяцев, Оленину и Буховцеву - 3 года, Бредихину - 3 года и 4 месяца.

Судом было установлено, что организованная преступная группа была создана в марте 2013 года, а деятельность ее была направлена на людей, страдающих различного рода заболеваниями, находящихся в тяжелых жизненных ситуациях и легко поддающихся внушению.

«Для создания у граждан видимости деятельности серьезной организации, объединяющей квалифицированных специалистов в области парапсихологии и экстрасенсорики, организованная преступная группа позиционировала себя как центр парапсихологии и коррекции судьбы, астрологический центр «Маршруты жизни». Но указанный центр в государственных органах зарегистрирован не был, договора аренды помещений для размещения центра оформлялись на подставные фирмы, специально зарегистрированные заранее для ведения преступной деятельности», - сообщает Мосгорсуд.

В ходе судебного следствия было установлено, что обвиняемые различными способами осуществляли целенаправленное, спланированное психологическое воздействие на жертв, создавали уверенность в возможности решить все проблемы.

«После следовал этап проведения первичной «диагностики», как правило, удаленной, в результате которой клиенту сообщалось о непоправимых тяжелых событиях в жизни обратившегося, которые незамедлительно наступят в ближайшем будущем. Распространенным диагнозом, например, являлась «порча», для снятия которой требовался специальный сеанс, который обходился клиенту в 27 500 рублей. Тем самым мошенники искусственно создавали короткий временной отрезок, в течение которого гражданину нужно было принять решение об оплате и проведении сеанса «специалиста»», - сообщает пресс-служба Мосгорсуда.

Потерпевшими по данному уголовному делу были признаны больше 20 человек. Общий ущерб, нанесенный специалистами центра своим клиентам, составил более 16 миллионов рублей.

Как указано на сайте программы «Битва экстрасенсов», Юрий Оленин принимал участие в съемке девятого сезона.