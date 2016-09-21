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Суд назначил экспертизу по иску экс-следователя Карпова к депутату Гудкову и НТВ

Контекст
Теги: НТВ, Пресненский суд Москвы, Москва, Россия
19:48 20/09/2016

МОСКВА, 20 сен - РАПСИ, Диана Гуцул. Пресненский суд Москвы приостановил рассмотрение гражданского иска бывшего следователя МВД РФ Павла Карпова, известного по расследованию дела в отношении юриста Сергея Магнитского, к депутату Госдумы Дмитрию Гудкову и телекомпании НТВ в связи с назначением экспертизы, сообщил РАПСИ адвокат заявителя Роман Щербинин.

"Сегодня суд принял решение о назначении экспертизы, но по вопросам ответчиков, хотя соответствующее ходатайство изначально заявляли мы. К их (ответчиков) вопросам присоединён только один наш вопрос, причём в изменённом виде. Мы не согласны с таким решением и будем его обжаловать, поскольку опасаемся необъективных выводов и предвзятости. Производство приостановлено до получения экспертизы, срок которой определен до 25 октября", - сказал адвокат.

В прошлом году Пресненский суд отклонил исковое заявление Карпова, в котором заявитель просил опровергнуть информацию, распространенную на канале НТВ, и взыскать с Гудкова компенсацию морального вреда в размере двух миллионов рублей. После апелляционная инстанция Мосгорсуда постановила отправить дело на новое рассмотрение в связи с выявленными в ходе заседания процессуальными ошибками.

Поводом для обращения Карпова в суд послужил эфир телепрограммы НТВ "Железные леди" от 14 апреля 2013 года, в ходе которого Гудков обвинил Карпова в причастности к похищению 5,5 миллиарда рублей и смерти Магнитского. Кроме того, депутат утверждал, что бывший следователь якобы приобрел на украденные деньги дорогие автомобили, элитную квартиру и недвижимость за рубежом.

Сотрудник крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Магнитский, которого российские правоохранительные органы обвиняли в налоговых махинациях, скончался в СИЗО "Матросская тишина" в ноябре 2009 года, пробыв в заключении почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.

США в декабре 2012 года приняли "акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти в свою очередь неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского".

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Суд назначил экспертизу по иску экс-следователя Карпова к депутату Гудкову и НТВ

19:48 20/09/2016 Пресненский суд Москвы приостановил рассмотрение гражданского иска бывшего следователя МВД РФ Павла Карпова, известного по расследованию дела в отношении юриста Сергея Магнитского, к депутату Госдумы Дмитрию Гудкову и телекомпании НТВ в связи с назначением экспертизы, сообщил РАПСИ адвокат заявителя Роман Щербинин.
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