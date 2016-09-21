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Водитель, "дрифтовавший" на BMW, лишен прав на полгода

Теги: Дорожные происшествия, Транспорт, Гагаринский суд Москвы, Москва, Россия
12:44 21/09/2016

МОСКВА, 21 сен — РАПСИ, Людмила Кленько. Мировой судебный участок 217 Гагаринского района в Москве постановил лишить Паруйра Погосяна, "дрифтовавшего" перед инспектором ДПС,  водительских прав на полгода, сообщила РАПСИ пресс-секретарь Гагаринского суда Анастасия Скворцова.

"Постановлением мирового судьи Погосян признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьей 12.15 КоАП (выезд на встречную полосу), и ему назначено наказание в виде лишения прав управления транспортными средствами на срок 6 месяцев", - говорится в решении суда.

Водитель признал свою вину и явился к правоохранителям самостоятельно, хотя на месте происшествия его не поймали.

По факту размещения в сети видеоролика, на котором двадцатидвухлетний водитель BMW грубо нарушает правила дорожного движения, была проведена проверка, по результатам которой материалы были переданы в суд. Видеозапись с опасными маневрами BMW была размещена в социальной сети Instagram и набрала за сутки более 4 тысяч просмотров.

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Водитель, "дрифтовавший" на BMW, лишен прав на полгода

12:44 21/09/2016 Мировой судебный участок 217 Гагаринского района в Москве постановил лишить Паруйра Погосяна, "дрифтовавшего" перед инспектором ДПС, водительских прав на полгода.
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