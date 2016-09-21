Суд не стал запрещать брату экс-вокалиста "Агаты Кристи" исполнять его песни

12:46 21/09/2016

МОСКВА, 21 сен — РАПСИ, Евгения Соколова. Савеловский суд Москвы отклонил иск экс-вокалиста "Агаты Кристи" Глеба Самойлова о запрете исполнять 172 песни группы своему брату Вадиму Самойлову, передает в среду корреспондент РАПСИ из зала суда.

В ходе судебного заседания представитель ответчика Павел Дуксин отметил, что Вадимом Самойловым исполняется только 21 композиция из указанных 172 в иске. Также он настаивал на том, что его доверитель в законном порядке реализует принадлежащие ему смежные права на указанные песни.

На вопрос суда о том, может ли Глеб Самойлов запретить исполнение своих песен, если он написал текст и музыку единолично, Дуксин заявил, что такой запрет возможен лишь в отношении лиц, не причастных к созданию песен. Юрист еще раз отметил тот факт, что его клиент участвовал в создании всех песен в альбомах группы, а также аккомпанировал на концертах.

"Вадим Самойлов не имеет никакого отношения к созданию ряда хитов группы "Агаты Кристи", которые он сейчас исполняет", — заявила представительница Вадима Самойлова Алиса Образцова.

Представительница истца Яна Брутман также не согласилась с позицией стороны ответчика и рассказала, что по ее данным, Вадим исполняет 49 песен, учитывая кавер версии и ремиксы. "У нас нет доказательств того, что ответчик исполняет все 172 песни, однако мы хотим предотвратить их исполнение в будущем", — сказала она. Также Брутман напомнила, что, согласно доводам искового заявления, Вадим, не являясь автором текстов и музыки песен группы "Агата Кристи" нарушает авторские права брата исполнением песен коллектива на концертах.

Привлеченное в качестве третьего лица ООО "Агата Кристи" не направило в суд своего представителя с позицией по делу.

"В силу дружеских отношений с Глебом и Вадимом директор общества, видимо, решил самоустраниться от участия в деле", — предположил Дуксин.

Как ранее сообщалось, Глеб Самойлов также обратился в Следственный комитет (СК) РФ с заявлением о нарушении Вадимом Самойловым авторских прав в процессе осуществления сольного тура "Все хиты Агаты Кристи".

"Фактически обращение в СК с заявлением о защите авторских прав — ответная мера в связи с угрозами Вадима инициировать проверку текстов группы Глеба Самойлова The Matrix на экстремизм", — пояснила Образцова.

Группа "Агата Кристи", лидерами и вокалистами которой были братья Самойловы, основана в Екатеринбурге в 1985 году, в 2009 году они объявили о роспуске группы и в 2010 дали последний концерт. Первое время песни группы братьями по отдельности не исполнялись, но затем ограничения были сняты.

Вадим Самойлов после этого отправился в тур "Агата Кристи. Все хиты". Также он выступал с концертом перед российским корпусом в Сирии.