Экс-председатель правления МАСТ-банка арестован по делу о крупном хищении

flickr.com/ Rubén Díaz

09:39 27/09/2016

МОСКВА, 27 сен — РАПСИ, Евгения Соколова. Экс-председатель правления МАСТ-банка Александр Чеметов и бывшая сотрудница Наталья Желобаева, возглавляющая сейчас кредитное управление банка «Арсенал», арестованы по подозрению в хищении нескольких миллиардов рублей, сообщает во вторник газета «Коммерсант».

В 2013 году МАСТ-Банк оказался замешан в скандале с обналичиванием более 36 миллиардов рублей. С 2013 года по апрель 2015 года в банке несколько раз проходили обыски. Банк сообщал, что ЦБ РФ запретил ему привлекать вклады населения, заключать с гражданами новые договоры банковского вклада и банковского счета, а также зачислять дополнительные средства на уже открытые счета физлиц.

Как сообщает издание, банк был признан банкротом в августе 2015 года. Уголовное дело по статье «присвоение или растрата в особо крупном размере» было возбуждено в январе 2016 года: в сентябре 2015 года ЦБ направил в Генпрокуратуру, МВД и Следственный комитет РФ информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками МАСТ-Банка.

Следствие установило, что незадолго до отзыва у банка лицензии из него под видом выдачи кредитов юридическим и физическим лицам были похищены деньги: из банка было выведено несколько миллиардов рублей. Как отмечает издание, общая задолженность перед кредиторами на 1 сентября составляет около 14 миллиардов рублей.

По данным газеты, Чеметов и Желобаева были вызваны на допрос в ГСУ СКР в середине сентября, после чего были задержаны и арестованы Басманным районным судом Москвы на два месяца. В воскресенье адвокаты обжаловали решение суда первой инстанции, но безуспешно.