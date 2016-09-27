Мосгорсуд признал законным арест полковника МВД Захарченко

пресс-служба Мосгорсуда

13:16 27/09/2016

МОСКВА, 27 сен - РАПСИ, Олег Сивожелезов. Московский городской суд признал законным арест временно исполняющего обязанности начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) Министерства внутренних дел (МВД) России полковника Дмитрия Захарченко, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, воспрепятствовании производству предварительного расследования и получении взятки в особо крупном размере, передает во вторник корреспондент РАПСИ из зала суда.

Мосгорсуд отказал защите Захарченко в удовлетворении апелляционной жалобы на постановление Пресненского суда Москвы от 10 сентября, которым в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 8 ноября.

Согласно доводам апелляционной жалобы, постановление суда первой инстанции подлежит отмене как незаконное и необоснованное. По мнению обвиняемого и его защитников, Пресненский суд исходил исключительно из тяжести предъявленного обвинения и пребывания Захарченко в должности полковника в соответствующей структуре МВД. При этом не были подтверждены доводы следствия о том, что находясь вне СИЗО, обвиняемый может скрыться от суда и следствия, чинить препятствия правосудию и продолжить заниматься преступной деятельностью.

Адвокаты также указали на то, справка Федеральной службы безопасности (ФСБ), представленная в материалах дела, носит характер предположения, и содержащиеся в ней выводы не должны были учитываться судом первой инстанции при вынесении постановления.

"В материалах дела есть доказательства в виде стенограммы разговоров Захарченко с неким Анатолием Пшегорницким, но там нет ни слова о деньгах. При этом, мой подзащитный обвиняется в получении денег от неустановленного лица. Получается, следствие не может определиться с обстоятельствами предполагаемого преступления. Кроме того, мы до сих пор не получили от следователя ответа по ходатайству о проведении очной ставки с фигурантом дела Нота-банка, указавшим на Захарченко как на лицо, предупредившее сотрудника банка о предстоящих обысках", - заявил адвокат Юрий Новиков, доказывая суду необоснованность доводов следствия о причастности Захарченко к совершению инкриминируемых деяний.

Обвиняемый доводы своих защитников поддержал и добавил, что с марта был осведомлен об организованном в его отношении наблюдении.

"Меня пытаются психологически сломать в СИЗО, отказывают в очных ставках, хотя сам я готов сотрудничать со следствием и доказывать свою невиновность. Надеюсь, что суд и прокуратура объективно оценит действия следствия; прошу отменить постановление Пресненского суда и отпустить меня под домашний арест", - сказал Захарченко в завершение своего выступления.

Следователь возражал доводам обвиняемого о моральном давлении и сообщил суду, что ранее Захарченко отказывался давать показания, несмотря на его заявления о готовности сотрудничать.

Представитель прокуратуры подчеркивал, что одно из инкриминируемых обвиняемому деяний - воспрепятствование проведению предварительного расследования в интересах третьих лиц.

"Захарченко был сопровожден в туалет, после чего в мусорном ведре был обнаружен ключ от автомобиля "Акура". Позже в данном автомобиле были обнаружены денежные средства в значительном размере, а также заграничный паспорт, принадлежащий ему", - привел представитель надзорного ведомства выдержки из протокола обыска на рабочем месте полковника МВД.

Следствие и прокуратура настаивали на том, что избрание обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу было законным и обоснованным, а жалоба защиты не подлежит удовлетворению.

Ранее адвокат полковника МВД ходатайствовал перед судом первой инстанции об избрании альтернативной меры пресечения - домашнего ареста или залога в размере 70 миллионов рублей.

Врио начальника управления начальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, воспрепятствовании производству предварительного расследования и получении взятки в особо крупном размере (статьи 285, 294 и 290 Уголовного кодекса РФ).

Сам Захарченко отрицает какое бы то ни было отношение к изъятым средствам. Адвокат Юрий Новиков подчеркивает, что размер инкриминируемой его подзащитному взятки составляет 7 миллионов рублей.

Управление "Т" ГУЭБиПК МВД, временно исполняющим обязанности которого является Захарченко, курирует топливно-энергетический блок.