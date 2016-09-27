Следствие просит продлить домашний арест замдиректора "КонтРитейл" Киндзерского

flickr.com/Фото Москвы Moscow-Live.ru

13:17 27/09/2016

МОСКВА, 27 сен — РАПСИ, Людмила Кленько. Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством о продлении на три месяца домашнего ареста в отношении замдиректора ООО "КонтРейл Логистик Северо-Запад" Анатолия Киндзерского в рамках дела о контрабанде алкоголя, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов о продлении срока домашнего ареста в отношении обвиняемого Киндзерского на 3 месяца, то есть до 29 декабря 2016 года. Суд рассмотрит этот вопрос 28 сентября", — сказала собеседница агентства.

Накануне суд рассмотрел ходатайство следствия об изменении меры пресечения Киндзерского с заключения под стражу на домашний весь. При этом срок домашнего ареста был установлен до 29 сентября.

Фигурантами данного дела также являются генеральный директор холдинга "Форум" Дмитрий Михальченко и Борис Коревский. Оба обвиняемых заключены под стражу.

По версии следствия, Михальченко является организатором контрабанды дорогих вин и иных элитных напитков. Как заявил ранее следователь, в 2015 году продукция покупалась в магазинах Евросоюза, собиралась в порту немецкого Гамбурга и переправлялась в Россию в контейнерах под видом герметика.

Михальченко и его подельникам предъявлено обвинение по части 3 статьи 200.2 (контрабанда алкогольной продукции, совершенная организованной группой) УК РФ.

По данным СМИ, сотрудники ФСБ не раз приходили с обысками в офис и загородный дом бизнесмена. Однако тогда оперативные мероприятия проводились в рамках расследования уголовного дела о крупных хищениях в Минкультуры РФ. Ранее Лефортовский суд Москвы взял под стражу двух руководителей компании "БалтСтрой",входящей в указанный холдинг — Дмитрия Сергеева и Александра Коченова.

Холдинговая компания "Форум" позиционирует себя, как одна из крупнейших многопрофильных компаний Санкт-Петербурга. Она была основана в 2001 году и объединила несколько десятков предприятий и организаций города.

В состав холдинга входят "Прядильно-ниточный комбинат им. С.М. Кирова", ориентированный на внутрискваженный рынок завод "Измерон"; Единый центр документов; инвестиционно-реставрационная компания "БалтСтрой", специализирующаяся на реставрации памятников истории и культуры в различных регионах России.