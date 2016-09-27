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Мосгорсуд проверит законность ареста главного инженера типографии, где был пожар

Контекст
Теги: пожарная безопасность, Московский городской суд, Останкинский суд Москвы, Москва, Россия
16:45 27/09/2016

МОСКВА, 27 сен — РАПСИ, Людмила Кленько. Мосгорсуд 5 октября рассмотрит жалобу защиты главного инженера типографии ООО "Печатный экспресс" Антона Яцкова, обвиняемого по уголовному делу о пожаре в складском здании, в результате которого погибли люди, на его заключение под стражу, сообщила РАПСИ пресс-секретарь Останкинского суда Москвы Кристина Батырова.

"Жалоба назначена к рассмотрению в Мосгорсуде на 5 октября", — сказала собеседница агентства.

Ранее Останкинский суд удовлетворил ходатайство следствия, избрав в отношении Яцкова меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 27 октября этого года.

Следствие мотивировало своё ходатайство тем, что обвиняемый Яцков, в прошлом капитан ФСБ, может скрыться, оказывать давление на свидетелей и препятствовать расследованию уголовного дела. Кроме того, следователь отдельно подчеркнул тот факт, что после случившегося Яцков около двух недель находился в розыске.

По данным следствия, обвиняемый в соответствии со своими трудовыми обязанностями был ответственен за пожарную безопасность на типографии, в которой произошёл пожар.

"Следует учесть, что непосредственно до пожара и во время этого инцидента мой подзащитный на месте работы не присутствовал, он был в отпуске. Прошу суд избрать в отношении него более мягкую меру пресечения, не связанную с заключением под стражу", — сказал адвокат Владимир Шихов в ходе заседания по избранию меры пресечения.

Сам Яцков поддержал позицию защиты. "Прошу суд не удовлетворять ходатайство следствия... Я знаю, как тяжело терять близких, и приношу свои соболезнования родственникам погибших", — сказал Яцков.

Как ранее сообщала пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ, Яцков сам явился в правоохранительные органы, однако свою вину в инкриминируемом деянии не признал.

Останкинский суд 6 сентября заключил под стражу на этот же срок и второго фигуранта дела — генерального директора типографии Сергея Москвина.

По данным ГСУ СК РФ, Москвину и Яцкову предъявлено обвинение по части 3 статьи 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности).

Утром 27 августа 2016 года в одном из складских помещений, расположенных по Алтуфьевскому шоссе в городе Москве, произошло возгорание, распространившееся по всей площади четырехэтажного здания. Всего в результате пожара погибло 17 человек. Следствием были подготовлены все разрешительные документы, что позволило представителям Посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации приступить к организации транспортировки погибших на родину для дальнейшего захоронения. Среди погибших установлены и опознаны три гражданина России, проживавших в городе Москве. Родственники всех погибших признаны потерпевшими.

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Мосгорсуд проверит законность ареста главного инженера типографии, где был пожар

16:45 27/09/2016 Мосгорсуд 5 октября рассмотрит жалобу защиты главного инженера типографии ООО "Печатный экспресс" Антона Яцкова, обвиняемого по уголовному делу о пожаре в складском здании, в результате которого погибли люди, на его заключение под стражу, сообщила РАПСИ пресс-секретарь Останкинского суда Москвы Кристина Батырова.
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