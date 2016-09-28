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Новое уголовное дело в отношении руководства "Домодедово" не будет возбуждено

Сюжет: Дело против владельцев "Домодедово" в связи с терактом 2011 г
Контекст
Мультимедиа
Фотолента: Владелец "Домодедово" Дмитрий Каменщик в суде
Теги: Терроризм, Домодедово, Московский городской суд, Дмитрий Каменщик, Москва, Россия
16:58 28/09/2016

МОСКВА, 28 сен — РАПСИ, Евгения Соколова. Московский городской суд признал законным отказ возбуждать новое уголовное дело в отношении руководства аэропорта "Домодедово" по факту двойного теракта 2004 года, передает в среду корреспондент РАПСИ из зала суда.

Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу представителя интересов потерпевших Игоря Трунова, настаивавшего на возбуждении нового уголовного дела в отношении "отдельных должностных лиц" аэропорта.

Как пояснил РАПСИ адвокат Денис Додонов, представляющий интересы Вячеслава Некрасова, под "отдельными должностными лицами" подразумевались владелец "Домодедово" Дмитрий Каменщик, экс-управляющая аэропортом Светлана Тришина и ещё двое руководителей — Вячеслав Некрасов и Андрей Данилов".

"В апелляционной жалобе не указаны данные фамилии, но при подаче заявления на возбуждение нового уголовного дела они были прописаны", — сказал он.

Двадцать четвертого августа 2004 года практически одновременно в результате заранее спланированных терактов произошли катастрофы пассажирских самолетов Ту-134 и Ту-154, вылетавших из Домодедово в Волгоград и Сочи. Пассажиры и члены экипажа обоих самолетов — 90 человек — погибли.

"Я подал апелляционную жалобу на постановление Басманного суда, которым было отказано в удовлетворении нашего требования о возбуждении в отношении Каменщика нового уголовного дела по факту взрывов самолетов в 2004 году, вылетевших из аэропорта "Домодедово", — рассказал ранее РАПСИ Трунов.

Родственники погибших в терактах считают, что "террористки-смертницы смогли сесть на борта самолетов по вине Каменщика, который не организовал в аэропорту Домодедово нормальную систему безопасности".

Следственный комитет РФ и прокуратура не видят оснований для возбуждения данного уголовного дела. По их мнению, не было конкретных фактов и обстоятельств, которые бы послужили основанием для возобновления следствия.

По делу о взрывах 2004 года уже получили тюремные сроки три человека: бывший сотрудник отдела милиции аэропорта Домодедово Михаил Артамонов, билетный спекулянт Армен Арутюнян и экс-сотрудник авиакомпании "Сибирь" Николай Коренков. По данным следствия, спекулянт помог достать террористкам-смертницам билеты на рейс, сотрудник авиакомпании за тысячу рублей помог им с регистрацией и посадкой, а капитан милиции не стал проверять их личности и отпустил. Коренков и Арутюнян получили по 1,5 года лишения свободы, Артамонов — шесть лет заключения.

Ранее Каменщик проходил по уголовному делу о теракте 2011 года: наряду со своими подчиненными он обвинялся в плохой организации досмотра посетителей в аэропорту "Домодедово", что позволило террористу-смертнику пройти в здание. В результате взрыва погибли 37 человек, более 170 пострадали. В настоящее время данное дело прекращено.

 

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Новое уголовное дело в отношении руководства "Домодедово" не будет возбуждено

16:58 28/09/2016 Московский городской суд признал законным отказ возбуждать новое уголовное дело в отношении руководства аэропорта "Домодедово" по факту двойного теракта 2004 года, передает в среду корреспондент РАПСИ из зала суда.
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