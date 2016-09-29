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Мосгорсуд рассмотрит жалобу экс-губернатора Белых на арест имущества

Сюжет: Дело Никиты Белых
Контекст
Теги: Коррупция, Московский городской суд, Никита Белых, Москва, Россия
12:02 29/09/2016

МОСКВА, 29 сен — РАПСИ, Людмила Кленько. Мосгорсуд 5 октября рассмотрит апелляционную жалобу экс-губернатора Кировской области Никиты Белых, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, и его бывшей супруги на арест земельного участка, сообщила РАПСИ пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

"Жалоба будет рассмотрена 5 октября в Мосгорсуде", — сказала собеседница агентства.

Апелляционная жалоба Белых на арест имущества уже поступала в Мосгорсуд, однако была снята с рассмотрения и возвращена в Басманный суд для решения вопроса о восстановлении срока на обжалование для бывшей супруги губернатора, а также об объединении двух жалоб.

Ранее адвокат Вадим Прохоров пояснил РАПСИ, что обеспечительный арест был наложен не только на земельный участок, а также на 1/3 квартиры семьи губернатора и на другое недвижимое имущество, которое, по словам защитника, было приобретено задолго до назначения на должность Белых, в связи с чем не может являться имуществом, нажитым преступным путем.

По версии следствия, Белых лично и через посредника получил взятку в особо крупном размере на общую сумму 400 тысяч евро (24,1 миллиона рублей) за совершение действий в пользу взяткодателя и контролируемых им АО "Нововятский лыжный комбинат" и ООО "Лесохозяйственная управляющая компания". Последняя часть взятки была передана губернатору в одном из столичных ресторанов 24 июня, после чего Белых был задержан правоохранительными органами и доставлен в Следственный комитет, где ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ "получение взятки в особо крупном размере".

Сам губернатор не признает своей вины в инкринимируемом ему деянии. В судебном заседании об избрании меры пресечения Белых заявил, что "никогда не брал взяток и брать не собирается".

В конце июля Президент России подписал указ об отстранении Белых от должности губернатора Кировской области в связи с утратой доверия главы государства.

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Мосгорсуд рассмотрит жалобу экс-губернатора Белых на арест имущества

12:02 29/09/2016 Мосгорсуд 5 октября рассмотрит апелляционную жалобу экс-губернатора Кировской области Никиты Белых, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, и его бывшей супруги на арест земельного участка.
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