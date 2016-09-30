Суд отказал отравившемуся москвичу в удовлетворении иска к McDonald's

12:08 30/09/2016

МОСКВА, 30 сен — РАПСИ, Олег Сивожелезов. Дорогомиловский суд Москвы не стал удовлетворять исковое заявление жителя столицы Валентина Полякова к ООО «Макдоналдс», в котором он требовал взыскать с сети общественного питания 999 900 рублей компенсации морального вреда за полученное им после посещения фастфуда отравление, передает в пятницу корреспондент РАПСИ из зала суда.

Как следует из материалов дела, в один из дней лета истец позавтракал в столичном Макдоналдсе на Рязанском проспекте, а потом пообедал в Макдоналдсе на Таганской площади. Чуть позже вечером истец встретился со своей знакомой в городском кафе другой сети, где ему внезапно стало плохо и его стошнило на платье спутницы. По возвращению домой у истца продолжились симптомы отравления, а именно: тошнота и диарея.

Несколько дней спустя, когда состояние истца нормализовалось, он снова решил пообедать в «Макдоналдс», расположенном на Таганской площади, и в этот же день вечером вновь встретился с той же самой знакомой, но уже в другом заведении. Как и в первый раз, его стошнило на ту же спутницу. По возвращении домой повторно наблюдались вышеперечисленные симптомы отравления.

На следующий день истец попросил своего приятеля отнести пробы еды из «Макдоналдс» в ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория» для проведения экспертизы продукции из ресторана быстрого питания. Продукцию из других кафе, где истец был со своей спутницей, для анализа он не передавал, поскольку в этих заведениях истец только пил кофе, ничего не употребляя в пищу.

Как указывает в своем исковом заявлении Поляков, по результатам экспертизы в продукции «Макдоналдс» была обнаружена кишечная палочка, а показатель несвежести превысил нормативы в 60 раз. На основании полученных данных истец предположил, что причиной его недомогания была именно продукция из данного ресторана быстрого питания.

В этой связи истец решил обратиться в суд с иском, в котором требовал взыскать компенсацию морального вреда в размере 999 900 рублей, а также штраф в размере 50% от суммы, которая будет присуждена судом в пользу потребителя за отказ в добровольном порядке удовлетворить требования потребителя.

Свои требования истец объяснил тем, что он не только нанес вред своему здоровью, но и перенес общественное порицание и позор в общественном месте, спутница Полякова, по его мнению, также испытала нравственные страдания.