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И. о. начальника угрозыска Ромашкин арестован до 21 октября

Контекст
Теги: Злоупотребление служебными полномочиями, Пресненский суд Москвы, Захарий Калашов (Шакро Молодой), Москва, Россия
17:09 30/09/2016

МОСКВА, 30 сен — РАПСИ, Евгения Соколова. Пресненский суд Москвы до 21 октября заключил под стражу исполняющего обязанности начальника уголовного розыска ОВД "Пресненский" Дениса Ромашкина, который находился в ресторане на Рочдельской улице, где в ходе перестрелки были убиты два человека, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Анастасия Пылина.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия. Ромашкин, обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями (часть 3 статьи 285 УК РФ), заключён под стражу до 21 октября", — сказала собеседница агентства.

Накануне задержание полицейского РИА Новости подтвердил адвокат Эдуард Оганян, защищающий бывшего оперуполномоченного Ильдара Шакирова, который также приезжал на Рочдельскую по сигналу о правонарушении. "Шакиров в данный момент обвиняется по статье "халатность", но завтра ему будет перепредъявлено обвинение по 285-й статье УК РФ (злоупотреблении должностными полномочиями)", — сказал адвокат.

После перестрелки у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве, в ходе которого экс-сотрудник КГБ Эдуард Буданцев из огнестрельного оружия застрелил двоих человек, было возбуждено несколько уголовных дел. В отношении Буданцева — по статье "убийство двух или более лиц", в отношении других участников конфликта, в том числе Андрея Кочуйкова, известного в криминальном мире как "Итальянец" — по статьям "вымогательство" и "хулиганство", в отношении полицейского Шакирова — по статье "халатность". Также по делу о вымогательстве под стражу был взят Захарий Калашов ("вор в законе" Шакро Молодой), именно он, как считает следствие, организовал вымогательство 8 миллионов рублей у владелицы указанного ресторана.

Калашов был задержан 11 июля сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ, а13 июля он был заключен под стражу решением Тверского суда Москвы.

В середине декабря 2015 года возле ресторана, расположенного в центре Москвы, между группой из десяти человек произошла перестрелка, в результате которой в больницу с ранениями различной степени тяжести были доставлены пятеро мужчин. Двое из них впоследствии скончались.

Вскоре после ареста Шакро Молодого были задержаны и заключены под стражу заместитель руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) РФ по Москве Денис Никандров, руководитель Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СК России Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов. При этом высокопоставленные сотрудники СК РФ отрицают свою связь с известным криминальным авторитетом.

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И. о. начальника угрозыска Ромашкин арестован до 21 октября

17:09 30/09/2016 Пресненский суд Москвы до 21 октября заключил под стражу исполняющего обязанности начальника уголовного розыска ОВД "Пресненский" Дениса Ромашкина, который находился в ресторане на Рочдельской улице, где в ходе перестрелки были убиты два человека, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Анастасия Пылина.
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