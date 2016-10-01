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Суд арестовал первого экс-полицейского по делу о поимке педофилов с помощью детей

Теги: Организованная преступность, Пресненский суд Москвы, Москва, Россия
15:42 01/10/2016

МОСКВА, 1 окт - РАПСИ, Людмила Кленько. Пресненский суд Москвы до 29 ноября заключил под стражу Александра Рубанова, одного из восьми фигурантов дела о выявлении полицейскими педофилов с помощью детей, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Анастасия Пылина.

"Рубанову, подозреваемому в организации преступного сообщества, организации занятия проституцией, мошенничестве в особо крупном размере по трем эпизодам и подготовлению к мошенничеству в особо крупном размере, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 29 ноября 2016 года", - сказала собеседница агентства.

По данным СМИ, полицейские использовали детей для задержания педофилов, после чего требовали у них деньги за прекращение уголовного дела.

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Суд арестовал первого экс-полицейского по делу о поимке педофилов с помощью детей

15:42 01/10/2016 Пресненский суд Москвы до 29 ноября заключил под стражу Александра Рубанова, одного из восьми фигурантов дела о выявлении полицейскими педофилов с помощью детей, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Анастасия Пылина.
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