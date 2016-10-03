Суд арестовал подозреваемого в шпионаже украинского журналиста Сущенко

flickr.com/Фото Москвы Moscow-Live.ru

10:44 03/10/2016

МОСКВА, 3 окт- РАПСИ, Евгения Соколова. Лефортовский суд Москвы заключил под стражу до 30 ноября украинского журналиста Романа Сущенко, подозреваемого в шпионаже, сообщили в понедельник РАПСИ в пресс-службе суда.

"Постановлением Лефортовского районного суда гор. Москвы от 1 октября 2016 года избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Сущенко, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ (шпионаж), на 2 месяца, то есть до 30 ноября 2016 года", - сказала представитель суда.

По данным ФСБ, гражданин Украины "целенаправленно собирал составляющие государственную тайну сведения о деятельности Вооруженных сил и войск Национальной гвардии России, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства".

"Укринформ" ранее подтвердил, что Сущенко трудится в этом агентстве корреспондентом с 2002 года. С 2010 года Сущенко, по заявлению агентства, работал собственным корреспондентом "Укринформ" во Франции.

В агентстве утверждают, что Сущенко сейчас находится в отпуске и приехал в Москву по личным делам, где был задержан сразу по прибытию. При этом в «Укринформе» отвергли обвинения в шпионаже в адрес корреспондента, назвав его "журналистом с многолетней безупречной профессиональной репутацией".

Ситуацию держат на контроле и украинские власти. В МИД Украины сообщали, что занимаются вопросом допуска консулов к Сущенко.





