Потерпевшие по делу "РусГидро" увеличили сумму иска до 706 млн руб - суд

10:52 03/10/2016

МОСКВА, 3 окт — РАПСИ, Людмила Кленько. Потерпевшие по делу экс-главы "Русгидро" Евгения Дода, обвиняемого в присвоении денег, увеличили сумму гражданского иска до 706 миллионов рублей, следует из материалов, оглашённых в Басманном суде Москвы, где рассматривается вопрос о законности наложения ареста на имущество.

"Ранее сумма была заявлена на 73 миллиона, а тут 706 миллионов рублей", — огласил суд вновь приобщенные следователем документы.

По словам защиты Дода, с данным иском они не знакомились, и он относится к другому делу.

Следственный комитет РФ заявляет, что Дод по итогам 2013 года выписал себе премию в 353,21 миллиона рублей, таким образом, "неправомерно завысив (ее) размер не менее чем на 73,2 миллиона рублей". В мошенничестве, по данным СК РФ, также участвовал Финкель и "неустановленные лица".

Дод, возглавлявший "РусГидро" с 2009 года, ушел со своего поста с формулировкой "по собственному желанию" в августе 2015 года. До этого, по данным источников РИА Новости, он около года просил об отставке, но слухи о возможном уходе Дода начали ходить еще в 2013 году — после того, как президент РФ Владимир Путин публично раскритиковал руководство компании за непринятие мер по возврату денег, похищенных при строительстве Загорской ГАЭС-2.