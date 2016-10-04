Суд до 2 декабря арестовал водителя, сбившего трех человек в Москве

18:00 04/10/2016

МОСКВА, 4 окт - РАПСИ, Людмила Кленько. Преображенский суд Москвы санкционировал арест до 2 декабря в отношении Антона Ускова, водителя автомобиля Hyundai, обвиняемого в совершении дорожно-транспортного происшествия (ДТП) на остановке, в результате чего погибли три человека, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.

"Суд постановил избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 2 декабря", - огласила решение судья.

В ходе судебного заседания по избранию меры пресечения следователь обосновал своё ходатайство тем, что Ускову вменяется статья, которая предусматривает до 7 лет заключения. Кроме того, по данным следствия, обвиняемый может препятствовать расследованию, скрыться и оказывать давление на свидетелей. Прокурор поддержала заявленное ходатайство в полном объёме.

Защита же возражала против избрания такой меры пресечения. "Органами предварительного следствия не предоставлено никаких доказательств того, что Усков может скрыться, ведь у моего подзащитного нет действующего заграничного паспорта сейчас. В ходе осмотра происшествия были собраны все доказательства. Каким образом мой подзащитный может уничтожить их, либо другим способом воспрепятствовать расследованию делу, непонятно", - сказал адвокат. Защитник также обратил внимание суда на то, что Усков обвиняется в совершении преступления по неосторожности, и мера пресечения в в виде заключения под стражу является исключительной в таком случае. Он также отметил, что Усков не работал в последнее время, так как готовился к серьезной операции. Усков поддержал позицию адвоката со слезами на глазах.

Ранее СМИ сообщили об инциденте на 1-й Владимирской улице, где погибли три человека в результате ДТП на остановке общественного транспорта. После чего следствие возбудило уголовное дело по части 5 статьи 264 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) УК РФ. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.