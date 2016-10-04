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При инциденте в Зюзинском суде материалы дел и люди не пострадали

Контекст
Теги: пожарная безопасность, Зюзинский суд Москвы, Москва, Россия
11:29 04/10/2016

МОСКВА, 4 окт — РАПСИ, Людмила Кленько. Материалы дел и люди не пострадали в результате задымления проводки в здании Зюзинского суда Москвы, сообщила РАПСИ пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

"Произошло задымление. Сотрудники суда и посетители, материалы дел, а также документы в результате инцидента не пострадали", — сказала собеседница агентства.

Пресс-секретарь также отметила, что после инцидента в судебный департамент будет направлено соответствующее письмо о необходимости проверки проводки и обеспечения техники нормального качества во избежание подобных ситуаций.

Ранее СМИ со ссылкой на представителя Министерства чрезвычайных ситуаций сообщали, что в здании Зюзинского суда произошло короткое замыкание удлинителя без последующего возгорания. В результате было эвакуировано около 60 человек из здания столичного суда.

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При инциденте в Зюзинском суде материалы дел и люди не пострадали

11:29 04/10/2016 Материалы дел и люди не пострадали в результате задымления проводки в здании Зюзинского суда Москвы.
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