Суд оставил без изменений приговор православному поэту Боголюбову

Евгения Соколова, РАПСИ

19:00 04/10/2016

МОСКВА, 4 окт - РАПСИ, Евгения Соколова. Мосгорсуд оставил без изменений приговор поэту Николаю Боголюбову, признанному виновным в возбуждении ненависти и призывах к осуществлению экстремистской деятельности, сообщили во вторник РАПСИ в суде.

Таким образом, приговор Замоскворецкого суда Москвы, согласно которому Боголюбову назначен год исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства и штраф в размере 200 тысяч рублей, признан законным и вступил в силу.

В начале судебного заседания стороной защиты были заявлены три отвода: судьи, прокурора и секретаря. Суд отклонил каждый из заявленных отводов.

Далее адвокаты заявили ходатайство о допросе свидетелей стороны защиты, которые пришли во вторник в суд для дачи показаний.

"Священник в качестве свидетеля может дать богословскую оценку, которая не была дана прежде по данному делу", - пояснил юрист Владимир Кувшинов. Суд заявленное ходатайство отклонил.

Защитники Боголюбова и сам поэт настаивали на отмене ранее вынесенного приговора и просили суд вынести оправдательный приговор.

"Уголовное дело, состряпанное против поэта, носит ярко выраженный антиконституционный, экстремистский, антироссийский, антихристианский, сатанинский характер", - сказал один из адвокатов осуждённого.

Боголюбов признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 282 (возбуждение ненависти либо вражды) и 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) УК РФ.

"Я направила краткую жалобу, поскольку приговор не изготовлен ещё. Прошу отменить обвинительный приговор и вынести оправдательный. Выводы Замоскворецкого суда незаконны", - сказала ранее адвокат Оксана Михалкина.

Как следует из материалов дела, Боголюбов в неустановленное следствием время и в неустановленном следствием месте, имея умысел на возбуждение ненависти, вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности и отношения к религии, написал четыре книги под названием "Заря близка!", "Русский Огонь", "Пламя Русской судьбы" и "Генерал Петръ Красновъ - воин святой Руси".

"В дальнейшем, в продолжение своего преступного умысла, направленного на возбуждение ненависти, вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признаку национальности и отношения к религии, Боголюбов в феврале 2011 года публично, находясь на поэтическом вечере, в зале, реализовал указанные книги действующему в рамках проводимого оперативно-розыскного мероприятия "Проверочная закупка" оперуполномоченному", - следует из обвинительного заключения.