Суд признал законным арест инженера по делу о пожаре в типографии

пресс-служба Мосгорсуда

13:46 05/10/2016

МОСКВА, 5 окт — РАПСИ, Евгения Соколова. Мосгорсуд признал законным заключение под стражу главного инженера типографии ООО "Печатный экспресс" Антона Яцкова, обвиняемого по уголовному делу о пожаре в складском здании, в результате которого погибли люди, сообщили в среду РАПСИ в пресс-службе суда.

Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу защиты обвиняемого и оставил без изменений решение Останкинского суда Москвы, согласно которому Яцков останется под арестом до 27 октября 2016 года.

По данным следствия, обвиняемый в соответствии со своими трудовыми обязанностями был ответственен за пожарную безопасность на типографии, в которой произошёл пожар.

Останкинский суд 6 сентября заключил под стражу на этот же срок и второго фигуранта дела — генерального директора типографии Сергея Москвина.

По данным ГСУ СК РФ, Москвину и Яцкову предъявлено обвинение по части 3 статьи 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности).

Утром 27 августа 2016 года в одном из складских помещений, расположенных по Алтуфьевскому шоссе в городе Москве, произошло возгорание, распространившееся по всей площади четырехэтажного здания. Всего в результате пожара погибло 17 человек. Следствием были подготовлены все разрешительные документы, что позволило представителям Посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации приступить к организации транспортировки погибших на родину для дальнейшего захоронения. Среди погибших установлены и опознаны три гражданина России, проживавших в городе Москве. Родственники всех погибших признаны потерпевшими.