Дело экс-чиновника, избившего девушку на Арбате, рассмотрят в особом порядке

13:57 05/10/2016

МОСКВА, 5 окт — РАПСИ, Людмила Кленько. Пресненский суд Москвы 14 октября в особом порядке рассмотрит дело в отношении экс-чиновника Правительства Москвы Эраста Матаева, устроившего драку на Арбате, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Анастасия Пылина.

"Уголовное дело в отношении Матаева назначено к рассмотрению на 14 октября в особом порядке", — сказала собеседница агентства.

Рассмотрение дела в особом порядке проходит без исследования доказательств и означает, что подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Ранее адвокат потерпевшей Сталина Гуревич сообщила РАПСИ, что расследование уголовного дела в отношении предполагаемого виновника драки на Арбате Матаева завершено. А сам чиновник принёс публичные извинения перед потерпевшей Евгенией Храповой и обществом за случившееся.

"Матаеву предъявлены обвинения по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого мужества, совершенные из хулиганских побуждений) и части 2 статьи 116 (побои). Завтра начнем знакомиться с материалами дела", — сказала собеседница агентства.

По словам адвоката, бывший чиновник в данный момент находится под подпиской о невыезде.

Ранее потерпевшая сообщала журналистам, что он предлагал ей 10 тысяч долларов компенсации и "мирно разойтись". "На неделе меня опять вызвали в отдел полиции, где мы случайно встретились с Матаевым. Он не признавал свою вину. Говорил, что все получилось случайно. Вместе с этим он предложил разойтись мирно и остаться хорошими друзьями при условии, что он компенсирует мне 10 тысяч долларов за нанесённые оскорбления", — сказала Храпова.

Кроме того, потерпевшая опровергла информацию о якобы принесенных извинениях Матаевым. И отметила, что ждёт от бывшего чиновника публичных искренних извинений не только перед ней, но и перед обществом.

Уголовное дело в отношении Матаева было переквалифицировано с части 1 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества) на часть 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого мужества, совершенные из хулиганских побуждений) и передано из дознания в Главное следственное управление московской полиции.

Матаеву вменяется правонарушение по части 2 статьи 20.1 167 КоАП РФ (мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества).

Машина Матаева заехала на пешеходную зону на Арбате, одна из прохожих стала снимать данное нарушение на телефон, после чего экс-чиновник выскочил из машины, напал на женщину и разбил ее телефон. История вызывала общественный резонанс.