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Суд 26 октября заслушает последнее слово студентов, обвиняемых в изнасиловании

Контекст
Теги: Половые преступления, Савеловский суд Москвы, Москва, Россия
14:51 05/10/2016

МОСКВА, 5 окт — РАПСИ, Евгения Соколова. Савеловский суд Москвы 26 октября заглушает последнее слово бывших студентов Льва Каменецкого и Станислава Соболевского, обвиняемых по  уголовному делу о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 18-летней девушки на вечеринке-посвящении в студенты Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ), сообщил РАПСИ представитель потерпевшей Станислав Мальцев в суде, где в среду начались прения сторон по делу.

Обоим фигурантам предъявлено обвинение по пункту "а" части 2 статьи 132 (насильственные действия сексуального характера), а последнему также вменяются пункт "б" части 3 статьи 242 (незаконное изготовление и оборот порнографических материалов посредством сети Интернет), часть 1 статьи 137 (нарушение неприкосновенности частной жизни) УК РФ.

Оба первокурсника были отчислены из высшего учебного заведения за аморальное поведение.

По версии следствия, 27 сентября 2015 года в столичном клубе Ray Just Arena двое подростков в туалете изнасиловали студентку, после чего один из обвиняемых разместил в социальных сетях видео произошедшего, снятое на камеру мобильного телефона.

О преступлении стало известно, когда в Интернет попала видеозапись, на которой и было запечатлено групповое изнасилование. В клубе в этот день проходила вечеринка по случаю посвящения в студенты для первокурсников МАДИ. Участниками преступления были сами новоиспеченные студенты.

В ходе предварительных слушаний по делу суд до 27 января 2017 года продлил срок содержания под стражей обвиняемых.

 

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Суд 26 октября заслушает последнее слово студентов, обвиняемых в изнасиловании

14:51 05/10/2016 Савеловский суд Москвы 26 октября заглушает последнее слово бывших студентов Льва Каменецкого и Станислава Соболевского, обвиняемых по уголовному делу о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 18-летней девушки на вечеринке-посвящении в студенты Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета.
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