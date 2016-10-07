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Мосгорсуд оставил под арестом бизнесмена Манаширова по делу о коррупции

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Теги: Коррупция, МВД РФ, Московский городской суд, Москва, Россия
12:45 07/10/2016

МОСКВА, 7 окт — РАПСИ, Людмила Кленько. Мосгорсуд признал законным продление ареста бизнесмена Геннадия (Романа) Манаширова, обвиняемого в передаче взятки в 2 миллиона рублей следователям Главного следственного управления (ГСУ) МВД РФ, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

Ранее пресс-секретарь Пресненского суда Москвы сообщила РАПСИ, что срок содержания под стражей в отношении Манаширова продлен до 19 ноября 2016 года.

Манаширов является совладельцем торговых центров «Пражский» и «Колумбус», мебельного центра «Армада» и торгово-выставочного комплекса ГЕМ.

По версии следствия, с октября по ноябрь 2015 года следователи столичного главка МВД Владимир Андриевский и его подельник через посредника пытались получить взятку в 2 миллиона рублей от подозреваемого в причастности к деятельности преступного сообщества, обещая прекратить ведущееся уголовное дело.

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Мосгорсуд оставил под арестом бизнесмена Манаширова по делу о коррупции

12:45 07/10/2016 Мосгорсуд признал законным продление ареста бизнесмена Геннадия (Романа) Манаширова, обвиняемого в передаче взятки в 2 миллиона рублей следователям Главного следственного управления (ГСУ) МВД РФ.
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