Мосгорсуд отправил осужденных за аварию в московском метро в колонию-поселение

Евгения Соколова, РАПСИ

14:44 07/10/2016

МОСКВА, 7 окт — РАПСИ, Олег Сивожелезов. Московский городской суд изменил вид исправительного учреждения с колонии общего режима на колонию-поселение Анатолию Круглову, Валерию Башкатову, Юрию Гордову и Алексею Трофимову, осужденным по делу об аварии в московском метро в июле 2014 года, в результате которой погибли 24 человека, сообщается на официальном сайте Мосгорсуда.

Таким образом, суд изменил приговор Дорогомиловского суда Москвы от 9 ноября 2015 года, а также апелляционное постановление Московского городского суда.

В пресс-релизе суда отмечается, что постановлением Президиума Мосгорсуда был изменен только вид исправительного учреждения, в то время как назначенные осужденным сроки лишения свободы остались теми же. Согласно приговору Дорогомиловского суда, осуществлявшие обслуживание инфраструктуры столичного метрополитена Круглов, Башкатов, Гордов и Трофимов получили от 5,5 до 6 лет лишения свободы в колонии общего режима. Позже Мосгорсуд удовлетворил апелляционную жалобу защиты Круглова и снизил ему срок до 5 лет и 3 месяцев.

Также сообщается о том, что кассационная инстанция Мосгорсуда отменила решения судов первой и второй инстанций в отношении осужденных в части разрешения гражданских исков, а именно: взыскания с них в пользу потерпевших компенсации морального вреда. Дело в этой части направлено на новое судебное рассмотрение в Дорогомиловский суд в порядке гражданского судопроизводства.

Ранее следствием и судом было установлено, что крушение электропоезда в подземном тоннеле привело к гибели 24 человек; при этом более 200 человек получили повреждения различной степени тяжести, в том числе и тяжкие. Причиной крушения электропоезда явились совместные действия осужденных, которые допустили нарушение правил безопасности движения и эксплуатации метрополитена.

Члены Президиума Мосгорсуда пришли к выводу, что юридическая квалификация действий осужденных по части 3 статьи 263 Уголовного кодекса РФ является правильной, также как и назначенные им сроки лишения свободы.

"Однако при назначении осужденным вида исправительной колонии была допущена ошибка. Согласно пункту "а" части 1 статьи 58 Уголовного кодекса РФ лицам, осужденным за преступления, совершенные по неосторожности, а также лицам, осужденным к лишению свободы за совершение умышленных преступлений небольшой и средней тяжести, ранее не отбывавшим лишение свободы, отбывание наказания назначается в колониях-поселениях", — сообщает суд.

Кроме того, отмечается в решении суда, ранее были допущены нарушения закона при разрешении гражданских исков потерпевших. Так, статья 1100 Гражданского кодекса РФ предусматривает компенсацию морального вреда, которая осуществляется независимо от вины причинителя вреда в случае, если вред причинен жизни или здоровью гражданина источником повышенной опасности. При этом вред, причиненный жизни и здоровью граждан деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих, возмещается владельцем источника повышенной опасности независимо от его вины. В данном случае владельцем источника повышенной опасности является ГУП "Московский метрополитен". Следовательно, обязанность по возмещению морального вреда должен нести ГУП "Московский метрополитен".

Таким образом, суд кассационной инстанции постановил отменить приговор суда и апелляционное постановление в части разрешения указанных выше гражданских исков, и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции в гражданском порядке.