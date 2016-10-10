Замоскворецкий суд не использовал помещения, где нашли оружие — Мосгорсуд

Диана Гуцул, РАПСИ

11:24 10/10/2016

МОСКВА, 10 окт — РАПСИ, Людмила Кленько. Сотрудники Замоскворецкого районного суда Москвы не имели доступ к помещениям, в которых было найдено несколько единиц оружия и боеприпасы, сообщила РАПСИ пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

"В пятиэтажном здании, где располагается Замоскворецкий суд, последние два этажа вплоть до последней недели занимал следственный отдел. С момента постройки здания последние два этажа сотрудники суда никогда не занимали и доступ к ним не имели. На прошлой недели сотрудники следственных органов съехали, после чего судебный департамент начал проводить ремонт", — сказала собеседница агентства.

Ранее СМИ сообщили, что в ходе ремонта здания Замоскворецкого районного суда на улице Татарская, дом 1 в конструкции подвесного потолка было обнаружено четыре пистолета, два ружья и боеприпасы.