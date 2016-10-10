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Суд приговорил к 12 годам колонии мужчину, застрелившего уличного промоутера

Контекст
Теги: Убийство, Люблинский суд Москвы, Москва, Россия
16:08 10/10/2016

МОСКВА, 10 окт — РАПСИ, Олег Сивожелезов. Люблинский суд Москвы признал виновным в совершении умышленного убийства жителя столицы Сергея Галахова, застрелившего 25-летнюю Анну Носову, занимавшуюся декларацией рекламных объявлений через громкоговоритель, и приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима, передает в понедельник корреспондент РАПСИ из зала суда.

Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск родственницы убитой. Осужденный должен будет выплатить истице 260 тысяч 980 рублей материального ущерба (расходы на похороны) и 2 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

Как было установлено следствием и судом, вечером 26 января Галахов вышел на балкон жилого дома, расположенного на Совхозной улице в столичном районе Люблино и выстрелил из ружья "Рысь" в девушку, которая занималась предоставлением рекламы через громкоговорящую связь. От полученных ранений 25-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия.

В приговоре отмечалось, что мотивом, побудившим осужденного открыть огонь из ружья, стало раздражение от шума, который издавали под окнами его квартиры промоутеры магазина верхней одежды с мегафоном.

Согласно обвинительному заключению, осужденному было инкриминировано совершение преступления, предусмотренного статьей 105 Уголовного кодекса РФ — умышленное убийство. Перед оглашением приговора Галахов отказался признать свою вину в умышленном причинении смерти Носовой, хотя ранее с его стороны имела место явка с повинной.

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Суд приговорил к 12 годам колонии мужчину, застрелившего уличного промоутера

16:08 10/10/2016 Люблинский суд Москвы признал виновным в совершении умышленного убийства жителя столицы Сергея Галахова, застрелившего 25-летнюю Анну Носову, занимавшуюся декларацией рекламных объявлений через громкоговоритель, и приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
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