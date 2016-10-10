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Суд признал законной ликвидацию ассоциации в защиту прав избирателей "Голос"

Контекст
Теги: Министерство юстиции РФ, Голос, Московский городской суд, Москва, Россия
16:32 10/10/2016

МОСКВА, 10 окт — РАПСИ, Людмила Кленько. Мосгорсуд признал законным постановление Пресненского суда Москвы о ликвидации ассоциации некоммерческих организаций в защиту прав избирателей "Голос", сообщили РАПСИ в пресс-службе.

"Постановление суда первой инстанции оставлено без изменений", — сказал собеседник агентства.

Пресненский суд 29 июля этого года в окончательной форме вынес решение о ликвидации ассоциации "Голос" по административному иску Министерства юстиции РФ. Судом был установлен шестимесячный срок для ликвидации, который должен отсчитываться с момента вступления решения в законную силу.

Представитель "Голоса" Максим Крупский пояснил РАПСИ, что юристы ассоциации не согласны с выводами суда о том, что "Голосом" были допущены существенные неустранимые нарушения закона, в связи с чем Московскому городскому суду была адресована жалоба с просьбой отменить решение суда первой инстанции, которым был удовлетворен административный иск Минюста о ликвидации некоммерческой организации.

Сопредседатель совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Григорий Мельконьянц ранее заявлял, что в случае ликвидации ассоциации создавать новую организацию не планируется, так как осуществление правозащитной деятельности будет продолжено движением в защиту прав избирателей "Голос".

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Суд признал законной ликвидацию ассоциации в защиту прав избирателей "Голос"

16:32 10/10/2016 Мосгорсуд признал законным постановление Пресненского суда Москвы о ликвидации ассоциации некоммерческих организаций в защиту прав избирателей "Голос", сообщили РАПСИ в пресс-службе.
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